Rischio zona arancione per il Veneto

Siamo vicini ormai ad un nuovo Dpcm e potrebbero esserci problemi per il Veneto che rischia il passaggio in zona arancione.

Il Governatore Luca Zaia afferma che non ce la meritiamo “ Abbiamo parametri che ci fanno ben sperare, la situazione è ancora sotto controllo”, precisa.

“ Siamo la Regione con la più bassa incidenza, attorno al 7% ”, ricorda Zaia. La raccomandazione è quella di rispettare le regole. Gli anziani sono invitati a fare le spese nelle prime due ore di apertura dei negozi. Ci vuole molta attenzione perché “ Da noi il 90% dei ricoverati ha più di 70 anni” precisa Zaia.

L’eventuale passaggio in zona arancione del Veneto, oltre a tutte le regole in vigore sino ad oggi, ci imporrebbe il divieto di spostamento in un’altra regione od in un altro comune salvo che con autocertificazione per motivi di lavoro o di salute e di studio.

Chiusi bar, ristoranti per tutta la giornata con la possibilità dell’asporto fino alle 22 e permesso di consegna a domicilio.

Fonte: il Resto del Carlino

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti