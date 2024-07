Riprendono le attività sanitarie

Riapertura della sede distrettuale di San Michele al Tagliamento: servizi sanitari potenziati e ambienti rinnovati per l’utenza

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO – Da oggi giovedì 25 luglio, tutte le attività sanitarie della sede distrettuale di San Michele al Tagliamento, temporaneamente trasferite a marzo per lavori di ristrutturazione, tornano nella sede di piazza Galasso 2.

La struttura offre ora ambienti più spaziosi e accoglienti per l’utenza. All’interno della sede restaurata, riprendono le consuete attività: il punto prelievi sarà disponibile tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30, insieme ai servizi di CUP (Centro Unico di Prenotazione), Cassa e Anagrafe.

Ritornano in piazza Galasso anche le attività dell’infermiere di famiglia e di comunità, l’ostetrica, l’assistente sociale e la psicologa del consultorio familiare, il chirurgo generale e la geriatra. Inoltre, la pediatra Giuliana Auricchio trasferirà il suo ambulatorio in questa sede, con visite il mercoledì pomeriggio.

Gli ambulatori della continuità assistenziale (ex guardia medica), attualmente situati nella struttura Ida Zuzzi di via Bazzana 7, verranno spostati nell’ala ex Avis, con un ingresso indipendente. Gli orari di apertura resteranno invariati: sabato e prefestivi dalle 10.00 alle 20.00 e festivi dalle 8.00 alle 20.00, previo contatto telefonico allo 0421 484500.

Nel corso dei prossimi mesi, le attività e i servizi saranno gradualmente potenziati per rispondere sempre meglio alle necessità della comunità. I cittadini troveranno affissi cartelli informativi con tutte le indicazioni, compresi i recapiti per ulteriori informazioni.

Crediti fotografici: www.comunesanmichele.it