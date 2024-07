Ha 12 anni il campione italiano di Beach Tennis

Un nuovo successo si aggiunge al palmares di questo giovane atleta

Lido degli Estensi (FE) – Si sono tenuti la settimana scorsa, nel Lido ferrarese del divertimento, i Campionati Italiani FITP Outdoor Under e Over di Beach Tennis.

Il giovane atleta mestrino dell’ASD Rosapineta Nicola Ingravalle (in foto nel podio a destra) ha conquistato il titolo di Campione Italiano Under 12 di Doppio Maschile, insieme al compagno Samuele Milan – originario di Arquà Polesine (RO) – in forza al Dock di Ferrara, sui campi da beach tennis dall’età di 6 anni.

Nella finale disputata sabato 20 luglio, la coppia Ingravalle-Milan si è aggiudicata la vittoria, sconfiggendo la coppia ferrarese-romana favorita Bertoncelli-Romano, con un punteggio di 6-2, 6-4.

Questo successo nel beach tennis si aggiunge ai recenti ottimi risultati dell’atleta mestrino nei tornei Under 12 di tennis, dove rappresenta il Tc Mestre. Nicola Ingravalle ha infatti giocato sei finali consecutive, vincendo le ultime due a Manerba del Garda e a Mogliano Veneto.