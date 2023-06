Rimossa l’auto finita nel fosso, a Zerman

Era stata notata già la scorsa notte, intorno alle 23, “adagiata” in un fosso, vicino all’ingresso del centro sportivo, in via Preganziol a Zerman, vuota e vistosamente ammaccata nella parte anteriore.

Mogliano – Questo pomeriggio, un carro attrezzi ha rimosso l’auto, che era rimasta nel fossato privo d’acqua, dalla scorsa notte, a Zerman.

Secondo indiscrezioni, l’auto pare fosse stata rubata e dopo l’incidente, forse dovuto alla velocità elevata o alla cattiva guida, il guidatore, ed eventuali passeggeri, si siano dati alla fuga.

Un testimone, che si trovava per caso da quelle parti, ha prontamente avvisato le forze dell’ordine ma poi la vettura è rimasta sul luogo fino al pomeriggio di oggi.

Non è certo il primo incidente, con auto in fosso, a Zerman: purtroppo si contano molti incidenti, accaduti negli ultimi anni, alcuni addirittura mortali.

I residenti lamentano che la strada sia diventata un luogo per rally, vista la mancanza di dossi e particolari dissuasori, la guida ad alta velocità pare essere una pratica usuale, soprattutto di notte.