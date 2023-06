Solidarietà e musica: aperitivo in favore di Telethon e la ricerca sulle malattie rare

MOGLIANO VENETO – Si terrà domani sera, in Piazza dei Caduti, un aperitivo solidale in favore di Telethon che nasce su iniziativa di Anc gruppo volontari odv, coordinato da Massimo Piovesan, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri.

L’aperitivo solidale si inserisce all’interno della rassegna “Bar in piazza” curata da Saor e La Lampada, due realtà locali che si impegnano nella promozione di eventi culturali nel territorio moglianese.

La finalità di questo evento va oltre il semplice momento di svago e aggregazione. L’obiettivo principale è sostenere una causa importante, quella di raccogliere fondi destinati alla ricerca sulle malattie rare. Telethon è un’organizzazione che da oltre trent’anni sostiene progetti di ricerca scientifica e sviluppo di terapie innovative per le malattie genetiche rare.

L’aperitivo solidale in Piazza Caduti presenta alla comunità di Mogliano Veneto e dintorni una preziosa opportunità di unirsi e contribuire a questa importante causa.

A partire dalle ore 21.00, l’atmosfera di solidarietà si fonderà con la musica, grazie al concerto di Jambonetti. La band si esibirà sul palco per una serata all’insegna del divertimento e della buona musica.

Partecipare a questo aperitivo solidale significa unire l’utile al dilettevole, trascorrendo una piacevole serata in compagnia di amici e familiari, mentre si contribuisce a sostenere una causa tanto importante come quella della ricerca sulle malattie rare.