Gran Galà dello sport paralimpico veneto, a Mogliano premiati atleti e protagonisti di Milano Cortina 2026

L’assessore regionale al Sociale e allo Sport, Paola Roma, ha partecipato all’ottava edizione della manifestazione ospitata al Move Hotels Venezia Nord. Consegnati i riconoscimenti agli atleti veneti, alle personalità dello sport paralimpico e ai protagonisti dei Giochi invernali

MOGLIANO VENETO (TV). Lo sport come strumento di inclusione, capace di superare le barriere e valorizzare le capacità di ogni persona. È questo il messaggio al centro dell’ottavo Gran Galà dello sport paralimpico veneto, ospitato nella serata del 9 ottobre al Move Hotels Venezia Nord di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, con la partecipazione dell’assessore regionale al Sociale e allo Sport, Paola Roma.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ha rappresentato un momento di celebrazione dei risultati raggiunti dagli atleti e del lavoro svolto da tecnici e collaboratori che contribuiscono alla crescita del movimento paralimpico regionale.

Nel corso della serata sono state consegnate le Onorificenze Paralimpiche relative al 2024, i premi «La Vittoria Alata» destinati ai protagonisti dei titoli europei e mondiali conquistati nel 2025 e i riconoscimenti agli atleti e ai componenti dello staff veneto che hanno preso parte ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Roma: «L’inclusione deve diventare la normalità»

Nel suo intervento, l’assessore Paola Roma ha sottolineato il valore sociale dello sport e la sua capacità di promuovere pari opportunità, partecipazione e crescita personale.

«Lo sport è uno dei più potenti strumenti di inclusione e coesione sociale: insegna che il valore di una persona non si misura dalle sue differenze, ma dalle sue capacità, dalla sua determinazione e dalla voglia di mettersi in gioco», ha dichiarato.

Per Roma, l’attività sportiva rappresenta un linguaggio universale in grado di superare le barriere e ricordare quanto sia importante garantire a tutti le stesse possibilità di realizzazione. Un principio che trova espressione nella capacità di riconoscere le differenze non come elementi di separazione, ma come parte integrante della ricchezza di una comunità.

L’assessore ha quindi richiamato il ruolo delle istituzioni nel trasformare questi valori in interventi concreti, attraverso la promozione di uno sport accessibile, il superamento delle barriere fisiche e culturali e la creazione di condizioni che consentano a ciascuno di esprimere il proprio potenziale.

Il valore degli atleti oltre i risultati

Il Gran Galà non è stato soltanto l’occasione per premiare medaglie e successi sportivi, ma anche per riconoscere l’impegno, i sacrifici e i percorsi personali degli atleti paralimpici.

«Il Gran Galà dello Sport organizzato dal CIP è un’occasione importante per celebrare non soltanto i traguardi raggiunti, ma anche il messaggio che ogni atleta porta con sé: non esistono percorsi di serie A e di serie B, esistono storie, sacrifici e sogni che meritano tutti lo stesso rispetto e la stessa attenzione», ha aggiunto Roma.

Un richiamo alla necessità di promuovere una cultura sportiva in cui ogni persona possa trovare opportunità adeguate alle proprie capacità e aspirazioni, senza discriminazioni e senza ostacoli che ne limitino la partecipazione.

«L’inclusione non deve essere un’eccezione da celebrare in occasioni speciali, ma la normalità a cui tendere ogni giorno», ha concluso l’assessore. «Il vero successo dello sport sarà quando non dovremo più parlare di inclusione come di un obiettivo da raggiungere, perché sarà diventata una realtà».

Un messaggio che accompagna il movimento paralimpico veneto nel suo impegno per uno sport sempre più accessibile, capace di valorizzare le persone, promuovere la partecipazione e contribuire a una società più equa e inclusiva.

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