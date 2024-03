Riforma Fiscale, driver per una nuova Italia

L’intervento del Premier Meloni alla Camera dei Deputati sulle prospettive della riforma fiscale evidenzia l’obiettivo di disegnare un’Italia più favorevole ai contribuenti e alle imprese.

ROMA. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preso parte al Convegno “La riforma fiscale – Attuazione e prospettive – I decreti attuativi approvati, gli obiettivi del 2024, i nuovi testi unici” tenutosi alla Camera dei Deputati. Nel suo intervento, Meloni ha sottolineato l’importanza storica e internazionale del momento attuale, evidenziando come le crisi possano trasformarsi in opportunità.

“Affrontiamo un momento storico complesso a livello internazionale e quasi sempre le crisi diventano anche un’occasione. Ci viene imposto di dare risposte coraggiose e strutturali affrontando una volta per tutte questioni finora non affrontate e il tema del fisco è una di queste materie”, ha esordito il Premier.

Meloni ha poi delineato l’obiettivo fondamentale della riforma fiscale: “Ci poniamo l’obiettivo di disegnare una nuova idea di Italia: più vicina all’esigenza dei contribuenti e più attrattiva per le aziende”. Questo nuovo quadro normativo non è semplicemente un atto giuridico, ma un pilastro intorno al quale si sviluppa l’economia di una nazione.

“La riforma fiscale è uno dei perni attorno ai quali ruota il tessuto economico di una nazione”, ha precisato, sottolineando il legame tra la creazione di ricchezza e il suo giusto utilizzo da parte dello Stato per la redistribuzione a favore dei cittadini più vulnerabili.

Il Premier ha ribadito l’importanza di un sistema fiscale equo che non sprechi risorse e ha parlato della necessità di una riforma organica per ridurre la pressione fiscale. Nel contempo, ha evidenziato i progressi compiuti nella lotta all’evasione fiscale nel 2023 e ha sottolineato l’importanza di supportare coloro che, pur essendo onesti, si trovano in difficoltà.

“Uno Stato disponibile non viene più percepito come un avversario”, ha affermato Meloni, enfatizzando il ruolo del fisco come alleato nella crescita economica e nello sviluppo, specialmente a favore di lavoratori autonomi e pensionati. Infine, il Premier ha indicato come la riforma fiscale sia parte integrante del processo di allineamento dei parametri fiscali italiani a quelli europei.

Il discorso di Meloni ha quindi evidenziato la volontà del governo di promuovere una riforma fiscale mirata a favorire la crescita economica, a sostenere i contribuenti onesti e a rendere l’Italia un luogo più accogliente per gli investimenti aziendali.