La mostra “Riflessioni d’acqua, Impressioni di roccia” presso il Palazzo delle Contesse di Mel di Borgo Valbelluna porta la narrativa artistica incentrata sulla storia dell’arte attraverso la lente della questione idrica e della tutela ambientale.

BORGO VALBELLUNA. La mostra “Riflessioni d’acqua, Impressioni di roccia” ha accolto molti visitatori presenti ad ammirare le opere al Palazzo delle Contesse di Mel di Borgo Valbelluna.

Ospite d’onore è stato il senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Turismo, Commercio Industria e Agricoltura al Senato.

Ad accompagnare la scoperta delle oltre sessanta opere in mostra, il presidente di ArtDolomites Renzo Limana e la vicepresidente Debora Lotto; un viaggio attraverso trecento anni di storia dell’arte, sotto la lente della questione idrica e della tutela ambientale.

«Un esempio sicuramente da replicare in una provincia che deve imparare a parlare di arte. – ha commentato infatti De Carlo al termine della visita – Siamo una terra che può contare su enormi bellezze ambientali (e terra, roccia e acqua sono anche i temi centrali di questa mostra), ma anche sulle tante iniziative che si possono organizzare e promuovere nel nostro territorio; manifestazioni che dimostrano come l’offerta di alta qualità venga riconosciuta e cercata dalla gente che, come in questo caso, si muove anche da zone lontane per poter essere partecipe di eventi di qualità».

Il periodo natalizio e quello immediatamente seguente le feste hanno infatti visto un’impennata nel numero dei visitatori, soprattutto da fuori provincia: «Siamo onorati della visita del senatore De Carlo e orgogliosi che abbia apprezzato la mostra, così come hanno fatto in queste settimane i tantissimi ospiti che abbiamo ricevuto, soprattutto dalle province limitrofe. – ha evidenziato il presidente Renzo Limana – È il segno che stiamo portando avanti un progetto valido, progetto che vuole essere uno strumento di richiamo e di “cassa di risonanza” per tutta la Valbelluna e la provincia».

Il progetto “Riflessioni d’acqua” è organizzato da ArtDolomites e dal Comune di Borgo Valbelluna, con il patrocinio e contributo della Regione Veneto e della Provincia di Belluno; main sponsor sono Ci.a.gi. Compressori, M.I.T.A., Cassa di Fassa, Primiero, Belluno, Assicurazioni Generali, Farmacie del Piave e Perin Generators.