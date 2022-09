Riattivate le casette dell’acqua con una novità

Riaprono da oggi, giovedì 1° settembre, le tre casette dell’acqua Vivatek presenti a Mogliano Veneto, in Via Torino, Piazza Berto e Via dello Scoutismo. Le stesse vengono riaperte con le vecchie modalità di pagamento.

Verso la fine del mese di settembre, però, le modalità di pagamento cambieranno: non si potrà più acquistare l’acqua con la moneta o ricaricare la tessera direttamente presso le casette, ma sarà possibile ricaricare la tessera esclusivamente presso tabaccai/edicole autorizzate.

Gli esercenti autorizzati alla ricarica saranno indicati quanto prima sul sito istituzionale e anche con manifesti affissi sulle casette.