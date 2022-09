Col. Magro lascia la Marca dopo 3 anni: «Un onore essere stato al servizio dei Trevigiani» (VIDEO)

«È stato un onore durante questi tre anni essere al servizio dei trevigiani. La marca è un territorio straordinario, determinante anche nello sviluppo del Paese, per cui merita la massima attenzione da parte di noi Carabinieri per accrescere la sicurezza dei suoi Comuni». Questo il commento a caldo del Colonnello Gianfilippo Magro, che lascia Palazzo Zuccareda dopo tre anni di servizio, per andare a ricoprire il nuovo incarico di Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri Campania, a Napoli.

Sono stati anni intensi, soprattutto perché nel periodo critico della pandemia, contraddistinti in particolare dalla dimostrazione di vicinanza ai giovani cittadini e a sindaci, dalla lotta al traffico di stupefacenti e dai molteplici episodi di assalto ai bancomat, fino all’attivazione di ben 5 Stanze Tutte per Sè dedicate alle vittime di violenza di genere, a cui si aggiungeranno presto quelle di Mogliano Veneto e Montebelluna.

Ma anche la riqualificazione di palazzo Zuccareda, sede del Comando Provinciale, che in primavera, nell’ambito dell’ultima edizione del F.A.I., ha visto arrivare decine di cittadini per conoscere la bellezza di uno degli immobili più antichi della Città di Treviso.

Guarda il video su YouTube.