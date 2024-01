Reyer vince al supplementare e spera ancora

L’Umana Reyer Venezia vince con il Besiktas dopo un tempo supplementare e può sperare ancora nel passaggio del turno.

MESTRE – Partita incredibile al Taliercio quella di ieri sera. Dopo un primo tempo chiuso sul +14 (ma che ha visto anche un divario di 18 punti), la gara con il Besiktas si complica fino al pareggio di fine quarto quarto e al supplementare. Alla fine vince Venezia 106-96, rovesciando così il -6 dell’andata sul campo dei turchi e tenendo aperte le possibilità di passare il turno.

La prima vittoria nel girone di ritorno di EuroCup della Reyer vede la firma dei canadesi Wiltjer (top scorer ed mvp, con il 7/11 da 3) e Kabengele (14+7), ma non si possono non citare la doppia doppia (13+10) di Parks e i 17 punti con 6 assist di Spissu.

La partita

Fuori per scelta tecnica Brown jr. e non schierato, seppur già tesserato, il nuovo arrivato Heidegger. Il quintetto iniziale è quindi composto da Spissu, Tucker, Parks, Simms e Tessitori. La partita inizia molto lentamente e dopo 6′ è avanti il Besiktas per 5-8. Gli orogranata rispondono con due triple consecutive di Spissu per l’11-10 a 6’30”.

Entra bene Kabengele all’esordio. I turchi al 7’30” chiamano il Time out sul 15-12, ma la cavalcata di Venezia continua fino al 20-14 all’8’30”. Gli ospiti alzano la testa e, anche grazie al challenge che trasforma in antisportivo un fallo di Wiltjer, chiudono il quarto sul 20-18.

Tutta un’altra musica alla ripresa del gioco. Subito un break di 9-0 in 1’30” iniziato dalla tripla di Wiltjer, il Besiktas chiama time out sul 29-18 ma il canadese non si ferma e ne mette altre tre di fila per il 38-20 al 13′. La Reyer spende subito il bonus già dopo 3 minuti e mezzo, ma riesce a tenere in mano il gioco e la distanza.

Venezia sempre avanti di 18 al 16’30” ma i turchi rialzano la testa. Terzo fallo di Kabengele e si riavvicinano per il 48-36 al 19′. Time out di coach Spahija e l’Umana Reyer va alla pausa lunga sul 52-38.

Il rientro dagli spogliatoi vede un ritmo nuovamente lento come all’inizio della partita. Bisogna aspettare ben 1’30” per il primo canestro. Poi un’altra tripla di Wiltjer e la schiacciata di Parks, su assist rispettivamente di Spissu e Tessitori, permettono agli orogranata di tornare sul +17 (57-40) al 22’30”.

Il ritmo è sempre blando, Venezia spende di nuovo il bonus dopo soli 3′ e Tessitori compie il quarto fallo personale appena al 24’30”. A metà quarto la Reyer è sempre avanti 59-43, ma i turchi in pressing si riavvicinano fino al 62-52 del 27′. Time out di coach Spahija e Wiltjer infila l’ennesima tripla di giornata, ma gli ospiti non mollano e si va all’ultimo periodo sul 67-59.

Venezia fa fatica a segnare e la tendenza ora è tutta per il Besiktas. Casarin mette la tripla del 70-60, i turchi arrivano al 70-68 al 32′, Tucker mette un’altra tripla ma arriva il pareggio a 73 al 34′.

Tecnico a Simms e 73-74 per gli ospiti. A metà quarto sono sul 78-76. Ormai si rispondono colpo su colpo. Il Besiktas allunga sul 78-83 al 37′ e ancora sull’80-86 quando mancano solo 2 minuti. Venezia però non molla, dopo il time out di coach Spahija, Wiltjer completa un potenziale gioco da tre con annesso quinto fallo di Mathews. Tripla di Needham, risponde Tucker. Manca solo un minuto e la Reyer è sotto di 3 punti.

Parks pareggia a 89 con canestro e fallo a -29”. Needham non mette la tripla quando mancano solo 3 secondi. Rimessa prima assegnata all’Umana Reyer e poi invertita con l’instant replay, che riporta anche il cronometro a 4”4. Needham sbaglia di nuovo e si va al supplementare.

Needham mette dentro subito una tripla, ma questa volta rispondono subito prima Kabengele e poi Parks per il 93-92 al 41′. Errori e stanchezza da una parte e dall’altra. Quinto fallo di Mitchell sull’ennesima tripla di Wiltjer, che chiude il gioco da 4 punti per il 97-92. Tucker mette dentro due tiri liberi per il 99-92 al 43′ a chiusura di un contropiede.

Needham mette un’altra tripla per il 99-95 al 43’30” ma Simonovic commette il quinto fallo e gli arbitri fischiano il tecnico alla panchina turca. Wiltjer, dalla lunetta fa 3/3 ed è 102-95.

Gli errori degli ospiti ai tiri liberi concedono all’Umana Reyer la possibilità di gestire. Kabengele schiaccia e Wiltjer mette il canestro finale che vale il +10, con il 106-96 finale.

L’Umana Reyer è attesa ora da una doppia trasferta. Domenica 14 a Varese alle 16.30 in campionato, in EuroCup mercoledì 17, alle 18.30, a Lubiana.

Il tabellino

Parziali: 20-18; 52-38; 67-59; 89-89

Umana Reyer: Spissu 17, Tessitori 4, Casarin 5, De Nicolao, O’Connell 2, Janelidze ne, Kabengele 14, Parks 12, Brooks ne, Simms 3, Wiltjer 32, Tucker 16. All. Spahija.

Besiktas: Mathews 17, Allman 7, Needham 27, Ugurlu ne, Arslan 9, Durmaz ne, Mitchell 10, Arna, Simonovic 9, Konan 2, Yigitoglu, Delgado 15. All. Alimpijevic.