Venezia celebra Marco Polo: le iniziative del 2024

Venezia ha inaugurato le celebrazioni per commemorare i 700 anni dalla morte di Marco Polo nel 1324, con un ricco calendario di eventi promossi dal Comune di Venezia, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari e la Fondazione Musei Civici di Venezia, insieme a numerose realtà associative locali, nazionali ed internazionali. Queste iniziative sono un tributo al veneziano che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia, riconosciuto per aver scritto “il primo attendibile e completo resoconto dell’Oriente e il primo contributo alla reciproca conoscenza tra Asia ed Europa.”

Il Ministero della Cultura ha recentemente riconosciuto il Comitato Nazionale per le celebrazioni, presieduto dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e coordinato dalla rettrice Tiziana Lippiello, evidenziando l’impegno istituzionale nel rendere omaggio a Marco Polo.

Le celebrazioni, pianificate per una durata triennale, comprenderanno iniziative scientifiche, espositive, letterarie e culturali. La Fondazione Musei Civici sarà protagonista con mostre, masterclass, incontri, e attività dedicate al pubblico giovane e alle scuole.

Il momento clou sarà la mostra “I mondi di Marco Polo. Il viaggio di un mercante veneziano nel Duecento” ospitata a Palazzo Ducale dal 6 aprile al 29 settembre 2024. Con oltre 300 opere provenienti da collezioni veneziane e istituzioni internazionali, la mostra offrirà un’immersione nella geografia fisica, politica e umana degli incontri di Marco Polo in Asia.

Il Carnevale di Venezia 2024 non sarà da meno, dedicando il tema del viaggio e della scoperta a Marco Polo. Dal 27 gennaio al 13 febbraio, il Carnevale trasformerà le calli, i campi e le piazze della città in un fantastico viaggio verso l’immaginazione.

L’Università Ca’ Foscari contribuirà attivamente con una conferenza su “Rapporti culturali Italia-Cina,” che vedrà la partecipazione dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese, Massimo Ambrosetti. Altro appuntamento significativo sarà il convegno “La Venezia di Marco Polo. Il Codice Diplomatico Poliano (1288-1380)” organizzato dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

Le iniziative coinvolgeranno diversi settori, dalla cultura al teatro, dall’arte calligrafica all’archivio di scritture migranti. Progetti come “Ad Oriente. Il mirabolante viaggio di Marco Polo” durante il Carnevale e “L’Asse del Tempo: Tessuti per l’Abbigliamento in Seta di Suzhou” al Museo di Palazzo Mocenigo dimostrano la diversità delle manifestazioni in programma.

Le celebrazioni, supportate da un ampio programma locale e internazionale, offrono un’occasione unica per riscoprire Marco Polo, il suo viaggio epico e la sua influenza duratura sulla comprensione delle culture orientali. Con un calendario triennale, Venezia dimostra il suo impegno nel promuovere la cultura come veicolo di dialogo e comprensione reciproca.

L‘elenco delle iniziative potrà arricchirsi di nuove proposte: sul sito ufficiale www.leviedimarcopolo.it, tradotto anche in inglese e cinese, c’è una sezione dedicata attraverso la quale i soggetti pubblici e privati che a vario titolo intrattengono un legame storico con Marco Polo, e che siano interessati a proporre iniziative da inserire nel calendario delle manifestazioni, possono inviare il proprio progetto.