Rete Biblioteche e Piano Giovani: prende il via online il laboratorio sulla lettura animata dal titolo “Un progetto in un libro”. Le iscrizioni sono aperte da domani

Entra nel vivo il Piano Giovani delle Rete Biblioteche di Venezia che a Marzo arriva nelle case dei ragazzi con un laboratorio zoom dedicato alla lettura animata dal titolo “Un progetto in un libro”. La Biblioteca Civica VEZ, al fine di ripensare “il tempo” in modo creativo e letterario propone un laboratorio, sulla lettura animata, portando il docente nelle camere e nei salotti di casa: “Un progetto in un libro 2020/2021. Un anno vissuto intensamente” sono quattro incontri, di un’ora ciascuno, su piattaforma Zoom (condotto e curato nel web, da Elisabetta Ticcò, esperta in Drama in Education) partendo da temi e testi letterari che coniugano la passione per la lettura con la possibilità di condividere la propria esperienza di lettori attraverso una serie di tecniche drammaturgiche (voce, scrittura, espressione grafica ecc.)

L’iscrizione, fino ad esaurimento dei posti dipsonibli, è a partire da domani, 25 febbraio, compilando il format su www.comune.venezia.it/content/progetto-libro

In questi appuntamenti si mettono in gioco suggestioni e pensieri condividendoli con un gruppo di lettori e andando insieme a scoprire il potere delle storie attraverso tecniche di animazione diverse. Ogni settimana un incontro che si terrà nella stanza virtuale Zoom dalle 18.00 alle 19.00.

Di seguito il programma: martedì 9 marzo, “Immobilità 2020. I libri nel tempo senza tempo; la lettura come cura dallo smarrimento”, martedì 16 marzo , “2020 La dimensione interiore. La passione per i libri genera compassione per il mondo. lettura come meditazione; la fede: lettura come preghiera. Martedì 23 marzo, “2021 Relazioni. La solidarietà del mondo dei lettori; l’amicizia estesa alla lettura in comune il bookclub”: la voce come mezzo di contatto; il conforto della lettura per una speranza nel domani; martedì 30 marzo, “2021 Rinnovarsi. Curiosità”: i libri accendono nuovi progetti; occhi per leggere e per guardare avanti; i progetti futuri possono nascere da un libro; trovare gesti nuovi per raccontare, leggere e raccontarsi.

La partecipazione è gratuita a e a numero chiuso, le iscrizioni verranno prese in ordine di arrivo per un massimo di 10 partecipanti compilando il format on-line che si trova nella pagina del sito https://www.comune.venezia.it/content/progetto-libro. Ad iscrizione avvenutasi si riceverà un link per il collegamento Zoom. Tutti i partecipanti dovranno tenere a disposizione carta, penne, colori, per il lavoro in diretta.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti