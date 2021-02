Difendiamo l’acqua potabile! No progetto scavo in cava Morganella. Promossa una petizione

Petizione promossa da- Paeseambiente, Italia Nostra – Sezione Treviso, Salviamo il Paesaggio,

Legambiente Piavenire, WWF Terre del Piave TV-BL, IAMS Impegno e azione per un Mondo

Sostenibile. XR – Extinction Rebellion Treviso e da numerosi Cittadini

Difendiamo l’acqua potabile!

No al progetto di scavo di ghiaia

sottofalda e immediata individuazione dei materiali

nel fondo di cava Morganella!

La cava Morganella, sita nei Comuni di Ponzano Veneto e Paese, è in funzione da

prima del 1975 per l’estrazione della ghiaia, la sua profondità di scavo ha

raggiunto da oltre 30 anni la falda acquifera, permettendo all’acqua di affiorare

e creare un lago dalle dimensioni di circa 500.000 metri quadrati.

La Regione del Veneto il 31 dicembre 2020 ha autorizzato il progetto che prevede

l’ulteriore approfondimento per l’escavazione di ghiaia e sabbia sottofalda della

cava Morganella, dagli attuali 40 a ben 60 metri di profondità, per un totale di

4.150.000 metri cubi in 15 anni.

L’Alto Trevigiano Servizi – ATS, che gestisce il Servizio Idrico Integrato servendo

più di 500.000 persone si è dichiarato contrario all’approfondimento dello scavo

in falda perché ciò potrebbe mettere a rischio inquinamento l’acqua dei pozzi a

valle. La falda sotterranea scorre in direzione del comune di Treviso. Inoltre, a

confine, vi è la presenza di due discariche che potrebbero inquinare la falda

affiorante.

Il progetto risulta violare palesemente l’articolo 44 della L.R.44/1982, che vieta

l’approfondimento dello scavo oltre i 43 metri sotto il piano campagna, come

rilevato in diversi atti dagli uffici della stessa Regione Veneto.

Il Consiglio regionale il 13 febbraio 2016 ha approvato all’unanimità un ordine

del giorno che impegnava la Regione ad effettuare una ricognizione dei materiali

depositati sul fondo della “Cava Morganella” per determinarne la natura e

l’eventuale pericolosità, al fine della messa in sicurezza della cava medesima. Ad

oggi non è stato dato seguito alla disposizione e non si conosce ancora la natura

dei materiali presenti sul fondo della cava individuati dalla provincia di Treviso

durante un controllo sulla profondità di escavazione.

L’acqua non è un prodotto commerciale, bensì un bene comune e una risorsa

limitata, che deve essere protetta e utilizzata in maniera sostenibile.

I sottoscritti cittadini chiedono lo STOP DEFINITIVO DEGLI SCAVI

SOTTOFALDA e la RICOGNIZIONE DEI MATERIALI SUL FONDO CAVA

In particolare chiedono:

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO di revocare il decreto

autorizzativo del progetto del direttore dell’area Tutela e Sviluppo del Territorio

della Regione del Veneto, n.68 del 31/12/2020 e di verificare i materiali

presenti sul fondo della cava.

AI SINDACI DI PONZANO VENETO, PAESE E TREVISO, ALL’ATS E AL

MINISTRO DELL’AMBIENTE e la Transizione Ecologica: 1) di impugnare al

TAR il decreto del direttore dell’area Tutela e Sviluppo del Territorio della

Regione del Veneto, n.68 del 31/12/2020, 2) di chiedere alla Regione Veneto la

revoca del decreto, 3) di chiedere alla Regione Veneto la verifica dei materiali

presenti sul fondo della cava.

