Regione. Assessore Caner augura buon lavoro al Ministro Garavaglia

GOVERNO. ASSESSORE AL TURISMO CANER, “BUON LAVORO A MINISTRO GARAVAGLIA. RICONOSCIUTA AL SETTORE L’AUTONOMIA NEVESSARIA PER RIPARTENZA”

“In bocca al lupo e buon lavoro al nuovo ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che conosco da tempo e di cui ho sempre apprezzato la caratura professionale e personale. Sono certo che grazie alle sue doti e alla lunga esperienza maturata in tutti i livelli della pubblica amministrazione, a partire dal Comune fino alla Regione e poi al Parlamento, saprà ricoprire questo incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio per il Paese. Finalmente il turismo, prima industria in Italia e settore chiave dell’economia veneta potrà contare su un Ministro dedicato con portafoglio”.

“La decisione di scorporare il turismo dal Mibact – conclude Caner – va nella direzione che la Regione insieme a tanti operatori del turismo auspica da tempo. Andava infatti restituita a questo settore l’autonomia, anche economica, necessaria a ripartire. Posso dire che la strada imboccata è giusta. L’auspicio ora è di poter incontrare il Ministro quanto prima che so già essere al lavoro in queste ore dopo il giuramento di questa mattina. Auguro buon lavoro anche al nuovo Ministro per la disabilità Erika Stefani. Il Veneto con la sua presenza a Palazzo Chigi può contare su una figura preparata e di valore”.

