In Veneto la prima smart road italiana e tra qualche anno anche il treno del futuro

Il Veneto si distingue anche nelle tecnologie dei trasporti. E’ la prima regione italiana dove è stata già inaugurata la prima smart road. La strada in questione è la 51 di Alemagna nel tratto tra Longarone e Cortina D’Ampezzo.

Questa strada ad elevata concentrazione di tecnologia permette agli automobilisti, grazie ad un collegamento con le vetture, di migliorare la sicurezza attiva e passiva..

In questo tratto di strada ad elevata concentrazione di tecnologie, sono state installate telecamere e sensori che monitorizzano il flusso del traffico e che elaborano informazioni in tempo reale trasmettendole alle auto in transito. Il sistema è stato realizzato da Anas con la Tecnositaf di Torino.

Quello veneto è un primo test. Sono già in programma da parte di Anas tratti di smart road anche in altre parti d’Italia.

Ma non finisce qui. Il primo treno superveloce del futuro Hyperloop, ideato da Elon Musk e che permetterà di collegare Milano con Roma in soli 30 minuti, prevede anche un collegamento tra Torino e Venezia.

Il percorso, con fermate intermedie, potrebbe essere compiuto in una manciata di minuti con biglietti al costo intorno ai 70 euro.

Si tratta di una capsula ad induzione magnetica che viaggia all’interno di un tubo sotto vuoto alla velocità di 1200 chilometri l’ora. In Italia i primi brevi tratti vedrebbero la luce nel 2030.

Fonte: initalia.virgilio.it e siviaggia.it

