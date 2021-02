Montanariello (PD): “Recovery Fund, da Brugnaro scelte vergognose. Dovrebbe ricordarsi che è sindaco della Città Metropolitana, non solo di Venezia

“Le scelte di Brugnaro sono semplicemente vergognose: dovrebbe ricordarsi che è il sindaco di tutta la Città Metropolitana, non soltanto di Venezia. Voler destinare al capoluogo il 95% delle risorse del Recovery Fund è uno schiaffo al territorio circostante. Capiamo l’importanza di Venezia e le difficoltà legate al crollo del turismo, ma non è che il resto della provincia se la passi meglio”. È duro l’attacco di Jonatan Montanariello, consigliere regionale dem del basso veneziano, sul documento presentato da Luigi Brugnaro riguardante i contributi del Recovery Fund con una visione decisamente ‘veneziocentrica’. “Non è una politica lungimirante ‘desertificare’ quello che c’è intorno a Venezia, come fossero aree e cittadini di serie B; ne abbiamo discusso anche con Stefano Molena e Stefano Barbieri e il giudizio è unanime. La Riviera del Brenta, il Miranese e tutta la parte sud della provincia, fino ai confini meritano un’adeguata attenzione, perché la crisi legata alla pandemia sta picchiando forte e ci sono settori allo stremo. Ma per Brugnaro quello che non è Venezia rappresenta evidentemente un peso, tranne quando c’è da fare campagna elettorale. Per funzionare davvero, la Città Metropolitana ha bisogno di scelte condivise; un uomo solo al comando è sempre sbagliato: impari a rispettare le istituzioni e si confronti con il territorio, a cominciare dalle Conferenza dei sindaci”.

