Regata Storica 2021: l’impegno della Protezione civile

Sostanzioso anche quest’anno l’impegno della Protezione civile comunale nelle attività di assistenza allo svolgimento dell’edizione 2021 della Regata Storica. Saranno più di 70 i volontari della Protezione civile del Comune di Venezia e delle associazioni Nucleo P.C. Lido, Guardia Costiera ausiliaria e volontaria, impegnati nel supporto alla Polizia locale, alla Capitaneria di Porto e alle altre forze dell’ordine. Le principali attività consisteranno nelle attività di prevenzione di eventuali rischi e possibili criticità e nel presidio delle zone nevralgiche della città storica, con particolare riferimento alle rive e ai pontili lungo il percorso della Regata e in area Marciana, a garanzia dell’ordinato afflusso degli spettatori e di collaborazione con le Forze dell’Ordine nel far rispettare le misure di prevenzione anti-Covid 19. I dieci natanti di servizio, invece, contribuiranno ad assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, presidiando alcuni accessi acquei al Bacino di San Marco. Il coordinamento operativo dei volontari sarà assicurato da cinque funzionari dell’Ufficio comunale di Protezione civile, che opereranno al Posto di Comando Avanzato di Ca’ Foscari e nella sala operativa di Via Lussingrande a Mestre.