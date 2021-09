Allo studio le migliori soluzioni per agevolare i tifosi del Treviso Fbc 1993

ALLO STADIO TENNI CON CIAOTICKETS

L’acquisto dei biglietti on line o nei punti di prevendita

La società Treviso Fbc 1993 comunica che dalla prima gara interna di Coppa contro il Carenipievigina prevista per il 12 settembre alle ore 16 l’accesso allo stadio O. Tenni potrà avvenire esclusivamente tramite l’acquisto dei biglietti on line o in prevendita nei locali autorizzati.

In queste ore si stanno siglando gli accordi con i pubblici esercizi per la prevendita e nei prossimi giorni verrà divulgato l’elenco dei luoghi autorizzati alla preventiva.





Per le gare interne del Treviso Fbc 1993 si potrà quindi accedere al ticketing elettronico del circuito Ciaotickets. I biglietti potranno essere quindi acquistati su www.ciaotickets.com oppure nelle rivendite autorizzate dello stesso circuito.

La scelta è stata obbligata a causa del protrarsi dell’emergenza pandemica tuttora in corso e dalla normativa che riguarda la capienza dello stadio.

Altra novità importante. E’ allo studio la realizzazione di un punto di prevendita all’interno dello stesso stadio Tenni di Treviso e la messa in vendita di mini abbonamenti.