Inaugurata all’M9 di Mestre la mostra “Le sfide di Venezia. L’architettura e la città del Novecento”

Si è inaugurata questo pomeriggio, all’M9 di Mestre, la mostra “Le sfide di Venezia. L’architettura e la città nel Novecento”, curata da Guido Zucconi e dall’Archivio Progetti dell’Università Iuav, in partnership con la fondazione Musei Civici, nell’ambito degli eventi programmati per la celebrazione dei 1600 anni di Venezia, in contemporanea della grande esposizione “Venetia 421-2021. Nascite e rinascite”, ospitata a Palazzo Ducale. Presente al vernissage, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore all’Urbanistica.

L’esposizione, che è dedicata ai cambiamenti architettonici che il capoluogo lagunare ha avuto tra il XX ed il XXI secolo, è divisa in sei sezioni: “Venezia oltre Venezia: la dimensione internazionale”; “Venezia oltre Venezia: la dimensione territoriale”; “La dimensione internazionale nel secondo dopoguerra”; “La fine del modello espansivo a partire dagli anni Settanta”; “Dopo il 1980”; “Venezia, laboratorio internazionale per l’architettura”.

La mostra resterà aperta sino al 9 gennaio 2022, con lo stesso orario di visita del Museo.