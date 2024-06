Reati & danneggiamenti

Carabinieri sempre all’opera in provincia di Treviso per contrastare la criminalità. Questi, quelli della settimana

Entra in un ristorante per sfuggire alla cattura

Dopo essere sceso da un’autovettura di grossa cilindrata (intestata a terzi) parcheggiata poco prima nei pressi di un ristorante di Caerano San Marco (TV), un straniero di nazionalità domenicana, si è affrettato a piedi per entrare rapidamente in un locale pubblico. Il suo scopo era evidentemente quello di confondersi con i numerosi avventori che si accingevano a pranzare. Ma è stato subito notato e intercettato, in seguito riconosciuto e catturato dai Carabinieri che da tempo lo stavano ricercando.

L’episodio risale alla tarda mattinata di lunedì scorso quando, al termine di articolata attività d’indagine, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montebelluna (TV) hanno tratto in arresto un 40enne originario della Repubblica Dominicana.

L’uomo aveva già a suo carico un provvedimento di carcerazione, emesso i primi di marzo dalla Procura di Treviso. Doveva scontare una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione a seguito di svariate condanne per ricettazione, appropriazione indebita e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

I reati ascritti al dominicano sono stati commessi tra il 2013 ed il 2018 in varie regioni del nord Italia, tra comasco, parmense e trevigiano.

L’arrestato, evidentemente consapevole di non avere più possibilità di fuga, non ha opposto resistenza e dopo le formalità di rito è stato associato alla casa circondariale di Treviso, a disposizione della Autorità Giudiziaria mandante.

Guida in stato d’ebrezza

Dopo varie operazioni di controllo nelle scorse ore, i militari dell’ Arma di Treviso hanno deferito in stato di libertà un 31enne sorpreso alla guida della propria autovettura, in via Borgo Treviso di Castelfranco Veneto, sotto l’influenza dell’alcool . Da accertamento alcolimetrico, è risultato un tasso di circa 1.40 gr./lt..

Inoltre, un 23enne del veneziano controllato a Oderzo, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di stupefacente, del tipo cocaina, suddivisi in dosi. Aveva anche 250 Euro in contanti; il tutto posto sotto sequestro.

Vandali all’opera

E ancora: a Codognè, in provincia di Treviso, i Carabinieri della locale stazione, stanno indagando su un episodio di vandalismo avvenuto qualche notte fa. Ignoti si sono introdotti e hanno imbrattato il parquet dell’area gioco del Palazzetto Comunale dello Sport di Vazzola, in piazza dei Bersaglieri 3. Per l’azione di vandalismo, è stato usato un estintore. Il danno e i responsabili sono ancora da quantificare e identificare.