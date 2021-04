Raccolta fondi per disabili associazione “Fattibillimo” di Mogliano

“Fattibillimo”, i ragazzi disabili dell’associazione di Mogliano hanno bisogno di un furgone con pedana. Partita una raccolta fondi

“Fattibillimo” è il nome della casa di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, recentemente acquistata per il gruppo “Diverstiamoci”. La casa ospita ragazzi che presentano disabilità psicologiche o motorie, che interagiscono tra loro con l’aiuto di volontari e attraverso varie attività come il ballo e lo studio.

La direttrice responsabile della casa, Mara Girardi, ha lanciato una raccolta su GoFundMe per l’acquisto di un furgone dotato di una speciale pedana, in grado di trasportare carrozzine per disabili: “I bambini che arrivano in questa casa tutti i pomeriggi arrivano anche da lontano e i genitori fanno fatica a portarli dovendo lavorare”, scrive Mara nel testo della campagna.

Il furgone servirà inoltre per gli spostamenti del gruppo: “Abbiamo appena trovato ciò che fa al caso nostro – si legge sulla pagina Facebook di “Diverstiamoci” – per poter essere sempre più indipendenti e inclusivi con chiunque desideri partecipare alle attività, gite, raggiungere la casa “Fattibillimo” e nel futuro ritornare a viaggiare per condividere la nostra danza nei palazzetti e teatri”.

In cinque giorni la raccolta ha raggiunto 1.460 euro in donazioni, grazie anche a 294 condivisioni. La campagna, che ha l’obiettivo di raccogliere 8.500 euro, è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/furgone-con-pedana-disabili-per-fattibillimo-aps

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti