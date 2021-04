Consiglio Comunale ieri: otto ore no stop

Seduta consiliare infinita quella che si è iniziata ieri e si è conclusa oggi a Mogliano Veneto: più di otto ore estenuanti per il presidente Lino Sponchiado che ha chiuso i lavori alle 2,45 della notte.

Durante la seduta ha tenuto banco per lungo tempo la discussione intorno alla mozione presentata dalla minoranza che chiedeva al Sindaco Bortolato di revocare le deleghe ai Servizi sociali, e alle Pari opportunit , dell’assessore Giuliana Tochet. Tale mozione, secondo la minoranza, scaturiva a seguito dell’episodio del 21 novembre scorso quando l’assessore Tochet, in veste ufficiale, aveva accettato e fatto piantare un albero donato dall’associazione La Foresta che Avanza risultata poi essere legata a CasaPound, movimento di estrema destra.

Più volte l’™ssessore Tochet ha sostenuto di non esser stata a conoscenza della relazione tra l’associazione e il movimento politico citati e, comunque, di aver presentato le sue scuse al Sindaco e ai Cittadini per la leggerezza commessa, ma nello stesso tempo rivendicato la sua estraneità e lontananza ideologica a qualsiasi pensiero di estrema destra.

La mozione è stata ammessa all’odine del giorno del Consiglio Comunale di ieri, come ha spiegato lo stesso Presidente Sponchiado durante lo svolgimento, in quanto si trattava di un invito rivolto al Sindaco Bortolato a togliere le deleghe all’assessore, ben sapendo che tale prerogativa è esclusiva, per legge, del Primo cittadino Âe non del Consiglio Comunale. Pertanto, i consiglieri di maggioranza, dopo aver letto un documento dove si bollava la mozione come attacco personale inaccettabile, al momento della votazione sono usciti dall’aula, come avevano annunciato.

Il risultato della votazione non avrà pertanto alcun significato sulle decisioni del Sindaco Bortolato.

Silvia Moscati

