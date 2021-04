Mogliano,videoconferenza “Voci per le Donne”. Attacco sessista di ignoti alle partecipanti

Ieri sera a Mogliano, durante la video conferenza “Voci per le Donne” organizzata dall’associazione “L’8 sempre DonneMogliano”, è sata messa in atto da sconosciuti una manifestazione di stampo sessista con insulti contro le donne.

Dopo le ripetute pesanti interferenze i partecipanti alla conferenza si soo scollegati interrompendo l’incontro.

Giacomo Nilandi, consigliere comunale di minoranza, stigmatizza l’accaduto come segue: “Piena solidarietà alle 17 associazioni moglianesi che ieri sera sono state oggetto di un vergognoso attacco misogino e squadrista durante una loro iniziativa pubblica. E poi c’è ancora chi dice che non servano provvedimenti come la legge antifascista Stazzena, c’è chi dice che non servono più gli operatori di strada e politiche dedicate ai giovani.”

