Quesada convoca 34 azzurri

Il Commissario tecnico dell’ItalRugby Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista dei 34 azzurri per il raduno di preparazione al Guinness Sei Nazioni 2024.

ROMA – Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, Gonzalo Quesada, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Verona. Gli azzurri si ritroveranno a Verona a partire da lunedì 22 gennaio in preparazione al Guinness Sei Nazioni 2024.

Questo sarà il primo raduno con la possibilità di avere a disposizione il gruppo squadra al completo in quanto all’interno della finestra internazionale.

Tra i trentaquattro atleti convocati ci sono 5 esordienti e un giocatore – Ross Vintcent – alla prima convocazione assoluta in Nazionale Maggiore.

Venti giocatori nel reparto degli avanti, quattordici nei trequarti. Pietro Ceccarelli, classe 1992, è l’atleta più esperto mentre Tommaso Menoncello (agosto 2002, stesso anno di Rizzoli, A. Garbisi, Vintcent e Pani di pochi mesi più grandi) è il giocatore più giovane a disposizione dello staff della Nazionale Maggiore Maschile. Un mix di atleti esperti, tra cui Tommaso Allan che con i suoi 79 caps è l’Azzurro con più presenze in attività, e giovani giocatori con una media età nella rosa di circa 25 anni.

La Nazionale resterà a Verona fino a sabato 27 gennaio per poi spostarsi a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti. L’esordio nel Guinness Sei Nazioni sarà sabato 3 febbraio contro l’Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma alle 15,15. La partita sarà trasmessa sui canali di Sky Sport.

Il commento del CT Quesada

Il Commissario Tecnico italiano Gonzalo Quesada ha dichiarato:

“Avremo la possibilità di lavorare per la prima volta, anche solo per 3 giorni, con il gruppo al completo. Nella prima parte di gennaio il focus è stato sulla nuova metodologia di lavoro, sulle uscite di campo e sui punti di incontro. Ora entreremo nelle basi del nostro gioco e sulle strutture di attacco e difesa. Non avremo molto tempo a disposizione e cercheremo di concentrare il più possibile il lavoro. Lo staff ha lavorato molto bene e in questo periodo c’è stato un confronto costante per trasferire al meglio tutte le informazioni agli atleti.”

La lista degli atleti convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 31 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 36 caps)

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, esordiente)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 16 caps)

Tallonatori

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 17 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 3 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 18 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 36 caps)

Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 6 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 49 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 3 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 16 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, esordiente)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 33 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 52 caps)

Ross VINTCENT (Exeter, esordiente)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 17 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 7 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 4 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester, 24 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 79 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 31 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 30 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 12 caps)

Federico MORI (Bayonne, 13 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 16 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 15 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 16 caps)

Monty IOANE (Lione 25 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 5 caps)

I prossimi impegni della Nazionale

Raduno 4-5 gennaio, Verona

Raduno dal 22 gennaio a Verona

Dal 27 gennaio Italia in raduno a Roma

Guinness Sei Nazioni 2024

03.02.24 – ore 15.15 Italia v Inghilterra

11.02.24 – ore 15 locali (16 ITA) Irlanda v Italia

25.02.24 – ore 16 Francia v Italia

9.03.24 – ore 15.15 Italia v Scozia

16 marzo – ore 14.15 locali (15.15 ITA) Galles v Italia

Photo Credits: Federrugby.it