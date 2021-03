Punto vaccinazione personale scolastico in Veneto

PUNTO VACCINAZIONI PERSONALE SCOLASTICO IN VENETO. DONAZZAN, “SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO, UNITO AD ACCELERAZIONE SU VACCINAZIONI, VUOLE METTERE IN PIENA SICUREZZA LA SCUOLA DEL VENETO”

Regione e Ufficio Scolastico Regionale hanno fatto oggi il punto della situazione sul livello di vaccinazioni tra il personale scolastico in Veneto.

“Ad oggi, 11 marzo, risultano essere state vaccinate 36.170 persone tra il personale della scuola pari al 38,04%. Ricordo che tutto il personale della scuola in Veneto conta 95.068 persone – spiega la dr.ssa Carmela Palumbo, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Alla data dell’ultimo report regionale del 9 marzo, il numero dei docenti positivi è di 203 unità e 1.303 in quarantena; gli studenti positivi sono 1.549, quelli in quarantena 20.566. L’attenzione è legata soprattutto all’impatto delle varianti che, a differenza di quanto accaduto fino ad ora, portano al verificarsi di più casi nella stessa classe”.

“Ho informato il Ministro Bianchi che abbiamo un monitoraggio settimanale condiviso a partire dalla sanità con il mondo della scuola – sottolinea l’Assessore Regionale all’Istruzione Elena Donazzan. – perché allo stato attuale, e alla luce dell’evolversi del virus, è fondamentale essere puntuali nelle informazioni, cercando di non generare allarmismo. Grazie al sistema di monitoraggio, il Veneto interviene sempre con qualche giorno di anticipo per dare modo a famiglie e scuole di organizzarsi”.

“Stiamo accelerando al massimo la copertura per mettere in sicurezza le nostre scuole – ribadisce Donazzan – funziona il sistema di tracciamento e anche l’avere individuato i distretti sanitari come bacino per rendere effettivo il parametro dei 250 contagi su 100.000 abitanti che, altrimenti, sarebbe stato privo di senso, così come scritto nel DPCM. La situazione viene, dunque, monitorata in via generale. Il Presidente Zaia ne dà comunicazione quotidiana, ma anche e soprattutto con un focus specifico nella scuola. E tutto ciò è possibile grazie ad una stretta collaborazione della Regione, nello specifico della sanità, e il nostro Ufficio Scolastico Regionale”.

“I risultati – conclude l’Assessore regionale all’Istruzione – dimostrano che il nostro sistema di controllo e monitoraggio, unito all’accelerazione sulle vaccinazioni vuole mettere in piena sicurezza la scuola del Veneto”.

