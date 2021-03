Venezia. Dal 12 al 16 aprile in programma la seconda edizione della ‘Settimana pedagogica’

Dal 12 al 16 aprile in programma la seconda edizione della ‘Settimana pedagogica’. L’assessore Besio: “Una serie di appuntamenti per educare a creatività e curiosità nel gioco e nei servizi educativi”

Dal 12 al 16 aprile 2021 sono in programma gli appuntamenti nell’ambito della seconda edizione dell’iniziativa “La Settimana pedagogica”, organizzata dal Servizio di Progettazione Educativa del Comune di Venezia. “Vogliamo dare modo – spiega l’assessore alle Politiche educative, Laura Besio – a quanti si occupano a vario titolo della cura e dell’educazione alla prima infanzia di aprirsi al confronto sul tema pedagogico dell’Educazione alla scoperta, intesa come valorizzazione della curiosità dei bambini attraverso strategie educative e ludiche”. Da qui l’origine del titolo dell’iniziativa “Curiosità in gioco. Educare alla scoperta”, un modo per promuovere una riflessione sulle attività ludiche e di apprendimento che si possono realizzare indoor e outdoor con bimbi di età fino a 6 anni e con i loro genitori.

La Settimana Pedagogica si aprirà lunedì 12 aprile e chiuderà venerdì 16 aprile 2021 con due seminari che si svolgeranno in modalità on line, nello specifico, aperti anche ai coordinatori della Città Metropolitana, che saranno condotti da esperti a livello accademico dell’educazione alla creatività dei bambini nei servizi per l’infanzia. La manifestazione si rivolge a educatori ed insegnanti dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali e del privato della rete 0-3 anni che potranno partecipare a convegni, seminari e laboratori ad hoc che guardano all’educazione alla scoperta da molteplici punti di vista, con l’intento di contribuire ad innovare le pratiche educative in uso nei servizi.

Nel corso della settimana verranno proposti anche incontri a tema per i genitori e colloqui gratuiti di consulenza educativa, laboratori che coinvolgeranno bambini e genitori, spunti ludici e creativi preparati dalle ludoteche comunali. Sempre ispirato all’educazione dei bambini alla ‘scoperta’ sarà l’allestimento, nel sito del Comune alla sezione progettazione educativa, di una ‘Vetrina Pedagogica’ che presenterà una raccolta di video con proposte educative e didattiche realizzabili anche a casa (genitori con bambini) e ideate dai docenti del pubblico e del privato in periodo di lockdown.

