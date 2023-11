Psichiatria Distretto Treviso, nuovo primario: è il dott. Mauro Sabattini

Nominato il nuovo primario dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Psichiatria Distretto Treviso: a dirigere il reparto dal prossimo 1° dicembre sarà il dr Mauro Sabattini, già titolare dell’incarico di sostituzione del direttore.

TREVISO – Il dr Sabattini, si è laureato in Medicina e Chirurgia, nel 1999, all’Università degli Studi di Padova, specializzandosi presso il medesimo Ateneo nel 2004 in Psichiatria.

Dopo aver iniziato l’attività come medico a rapporto libero professionale, il dr Mauro Sabattini dal 2006 è stato assunto come dirigente medico della Psichiatria di Treviso in quella che allora era l’Ulss 9. Dal 2011 al 2016 ha ricoperto l’incarico di natura professionale “Esperto in psichiatria e supporto gestionale ai Servizi di cura”.

Dal 2016 al 2019 il dr Sabattini ha guidato il Centro di Salute Mentale di Oderzo.

Dal 2020 si occupa del coordinamento del Centro di Salute Mentale e della Psichiatria afferenti al Distretto Treviso. Da febbraio di quest’anno ricopre anche l’incarico di sostituzione del direttore dell’UOC Psichiatria – Distretto Treviso.

“Rivolgo al dr Sabattini un ringraziamento per quanto svolto finora in un così delicato ambito di intervento – dichiara il direttore generale, Francesco Benazzi – e auguro a lui e a tutti i suoi collaboratori buon lavoro”.