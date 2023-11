Un convegno e 400 bottiglie di Asolo Prosecco per celebrare Freya  Stark

L’etichetta è stata creata in occasione dei 100 anni dalla nascita, il 31 gennaio 1893 a Parigi, e a 30 anni dalla morte, il 9 maggio 1993 ad Asolo, della scrittrice e viaggiatrice inglese che visse ad Asolo.

Un convegno sulla figura di Freya Stark, si svolgerà questo venerdì e sabato, sempre ad Asolo.

Il Consorzio Asolo Prosecco celebra Freya Stark dedicandole una serie di quattrocento bottiglie istituzionali in edizione limitata. Lo scopo dell’iniziativa è sostenere il convegno dedicato alla scrittrice e viaggiatrice inglese Freya Stark, tra Occidente e Oriente, in programma venerdì 17 e sabato 18 novembre presso il Palazzo della Ragione in via Regina Cornaro ad Asolo, dalle 9,30 al pomeriggio. L’evento èe curato da Cristina Mondin, archeologa e manager del Museo Civico di Asolo, ente che promuove l’evento assieme all’associazione no profit MAReA.

Il convegno, che gode del patrocinio del Comune di Asolo e di Italia Nostra – Asolo, avrà la durata di due giorni con inizio dei lavori alle 9.30 e chiusura nel tardo pomeriggio, sarà a libero accesso fino ad esaurimento posti. Le relazioni saranno in lingua italiana e inglese e sarà disponibile un libro dei riassunti di ogni intervento. Per informazioni si prega di contattare il Museo civico di Asolo via email [email protected] o via telefono 347 5735246.

L’evento, a cui interverranno studiosi di fama internazionale, prevede due sessioni: una dedicata a Freya Stark nell’asolano e la seconda dedicata al Medio Oriente e ai luoghi che lei visitò a partire dal 1927. L’etichetta, con l’illustrazione di Giulia Scremin e la grafica realizzata da Studio Paffi di Verona, riporta il ritratto della Stark, inventrice del genere travel writing, icona della libertà e dell’emancipazione femminile, innamorata di Asolo a tal punto da scegliere il borgo come ritiro e luogo dove essere sepolta. Alle sue spalle si intravedono, oltre a Istanbul, le amate colline e la Rocca, simbolo della cittadina.

“Freya Stark – dichiara Ugo Zamperoni, Presidente del Consorzio Asolo Prosecco – è senza dubbio una delle figure più note che, nel corso della storia, hanno eletto Asolo a luogo del cuore. Forte e indipendente, fu un fulgido esempio di intellettuale della sua epoca. A lei dedichiamo la nostra etichetta speciale, consapevoli che la cultura e la bellezza del borgo, di cui Freya si fece portavoce, passa anche attraverso un calice di vino. Spetta a noi promuovere un territorio unico nel suo genere, che nel corso dei secoli seppe conquistare il cuore di numerosi nomi noti e che nel tempo ha saputo mantenere immutato il suo fascino”.

“Asolo, Cittaslow International e tra i Borghi più belli d’Italia, è da sempre cittadina di arte e cultura – continua Mauro Migliorini, Sindaco di Asolo – Se queste rappresentano il volano per ogni attività turistica, il patrimonio enogastronomico sta assumendo un ruolo primario attraendo sempre più persone. Quella tra il Consorzio Asolo Prosecco e le istituzioni asolane rappresenta una sinergia in grado di aumentare la conoscenza e la valorizzazione dei nostri vini, del paesaggio e della storia di questo borgo. Un plauso quindi al Consorzio che ha dedicato uno dei prodotti simbolo del territorio, eccellenza riconosciuta e internazionalmente apprezzata, a una donna che del viaggio sostenibile, della conoscenza e della cultura ha fatto il suo stile di vita, scegliendo Asolo come luogo prediletto”.

“Quando Freya Stark nel 1894, all’età di un anno, arrivò con i genitori ad Asolo – conclude Cristina Mondin – venne fatta giocare in quello che poi diventò il giardino di villa Freya. Diversamente rispetto a quello che è oggi, il giardino era un vigneto. Gli studi che il Museo Civico ha condotto, e che saranno presentati al convegno, ci mostrano come Freya Stark fosse una grande estimatrice delle caratteristiche del nostro territorio: le colline dolci, il clima mite, il passeggiare rilassato in un ambiente accogliente e riservato. Unire cultura ed enologia in questo progetto significa affiancare due aspetti che caratterizzano il nostro territorio oggi come allora”.

Le bottiglie dedicate a Freya Stark, donate dal Consorzio, sono disponibili nello shop del Museo Civico di Asolo. Nella foto del 1965, Freya Stark con Marina Cicogna, recentemente scomparsa.