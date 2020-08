Prosegue la collaborazione solidale tra la Nonno Andrea e la Fondazione Oltre il labirinto onlus

Gemma fondente & perla fondente di Nonno Andrea, due veri gioielli del gusto e della solidarietà

Prosegue la collaborazione solidale tra l’Azienda Agricola Nonno Andrea di Villorba e la Fondazione Oltre il labirinto onlus, già consolidata con il successo invernale della spalmabile “Cuore Fondente”.

Collaborazione che oggi si arricchisce di due nuovi protagonisti, ovvero due aceti balsamici di Modena Bio di altissima qualità. L’etichettatura e confezionamento delle bottiglie di aceto sono affidati ai ragazzi con autismo della Fondazione, sempre con lo scopo di creare percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Questo nuovo progetto arricchisce il paniere di attività a favore dei ragazzi autistici e con fragilità con l’obiettivo di spostare l’idea di impresa sociale a impresa di inclusione tenendo conto anche da quanto stabilito dall’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile ed i relativi Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable development goals – SDGs nell’acronimo inglese) approvati dalle Nazioni unite da raggiungere entro il 2030 che prevedono la riduzione della diseguaglianza e sostengono progetti innovativi di inclusione.

“Il grande valore di questo progetto è la vera rete tra no profit e profit con la declinazione di valori di rispetto sociale, ambientale e creazione di sinergie a favore dell’intera comunità” cita Mario Paganessi Direttore della Fondazione e prosegue “con l’azienda Nonno Andrea abbiamo trovato il partner ideale che come propria cultura e sensibilità ha da sempre sposato e sostenuto questi progetti per i più deboli”.

Paolo Manzan, titolare Nonno Andrea: “Da Nonno Andrea oltre che della terra siamo coltivatori di sogni, e l’amicizia con Oltre il labirinto è un terreno fertile dove poter sviluppare tantissime idee e progetti. La gioia di poter restituire qualcosa alla Comunità sostenendo questi ragazzi verso una piena e sincera inclusione è per noi tutti un qualcosa di grande e impareggiabile.”

