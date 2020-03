Principali Raccolte Fondi a cui aderire per contrastare il Coronavirus

L’Italia è oggi il secondo paese al mondo per morti dopo la Cina con oltre 350 decessi e 6000 malati.

Gli Ospedali Italiani sono ormai costretti ad operare uno smistamento per l’accesso alla rianimazione, in base all’età e alla gravità del paziente. Mancano posti letto, mancano respiratori e kit di rianimazione, mancheranno gli strumenti e gli spazi per difenderci se tutti con consapevolezza non interveniamo.

In questo momento difficile volto a contrastare il diffondersi del Coronavirus, detto anche Covid-19 proponiamo le principali raccolte fondi a cui aderire a sostegno del nostro sistema sanitario.

Tante donazioni sono già state raccolte, anche un piccolo contributo in questo momento può fare la differenza.

Raccolta “Io resto a casa”

Con questa raccolta fondi si sostiene la raccolta fondi a favore della Protezione Civile. La raccolta è sostenuta dalla campagna mediatica #iorestoacasa che ha già permesso di raccogliere 41.000,00 euro di contributi per un totale di 569 donazioni all’attivo.

LE DONAZIONI sono interamente deducibili, sia per le persone fisiche che per le aziende in quanto vengono gestite da Save The Planet Onlus , che ne garantisce l’invio tempestivo al Dipartimento per la Protezione Civile su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’obiettivo è raccogliere risorse destinate all’acquisto di respiratori, mascherine e altri presidi medici, da destinare a sostegno degli ospedali.

Link > https://iorestoacasa.com/index.html

Raccolta “The Ferragnez”

Questa campagna promossa dalla famosa coppia Chiari Ferragni e Fedez ha già permesso di raccogliere 3.601.190 € raccolti su un obiettivo di 4.000.000 €.

Questa raccolta è volta ad aiutare l’attivazione di una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. In questo momento le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva sono:

– Ventilatori

– Dispositivi di ventilazione non invasiva

– Monitoraggio emodinamico

– Monitor

Link > https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva

Raccolta “Coronavirus, rock e metal aiutano la Croce Rossa!”

Questa campagna è Metalitalia.com e Spaziorock.it a sostegno della Croce Rossa Italiana a favore dei migliaia di volontari e operatori impiegati nell’emergenza in corso.

La Croce Rossa Italiana è attiva in prima linea fin dall’inizio dell’allerta Covid-19 con molteplici ruoli, tra cui soccorso in emergenza, supporto sanitario, psicologico, logistico, informativo, di controllo, screening e sta svolgendo molte altre attività cruciali nella battaglia contro questa epidemia che sta mettendo in ginocchio il paese. In collaborazione con il Ministero della Salute, Croce Rossa Italiana sta gestendo in sicurezza il trasporto dei pazienti verso e tra le strutture sanitarie di competenza, attraverso l’uso dei mezzi speciali di alto biocontenimento predisposti in caso di emergenze sanitarie come questa. Oltre all’attività di emergenza, però Croce Rossa continua a stare accanto alle persone più vulnerabili che sono in casa. Inaugurando il tempo della gentilezza, la CRI ha intensificato tutti i servizi per i più fragili come la spesa a domicilio, il trasporto infermi, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità. La community rock chiede l’aiuto di fan, artisti, case discografiche e addetti ai lavori del settore musicale per supportare questa iniziativa.

Link > https://bit.ly/38I8HGH

Raccolta Fondi a favore dell’Ulls 2 – Ospedali della Marca Trevigiana L’Associazione Per Mio Figlio Onlus ha avviato una raccolta fondi a sostegno delle iniziative dell’Ulss 2 per fronteggiare l’emergenza coronavirus. “Se volete sostenere le iniziative di sanità pubblica a favore dei nostri Ospedali in questo momento difficile-ha dichiarato in una nota l’associaione- vi chiediamo di partecipare a questa iniziativa con il vostro contributo”. IBAN IT47V0306909606100000160572 intestata ad Associazione “Per Mio Figlio” Onlus. Causale: emergenza Coronavirus. L’iniziativa porta la firma del direttore generale Francesco Benazzi e del predisente dell’associazione Fabio De Longhi Link > https://bit.ly/3cUpFFd

Raccolta Fondi per il Reparto di Terapia Intensiva di Padova

L’iniziativa porta la firma della Campagna promossa eL’iniziativa porta la firma del Campagna promossa tramite Facebook dall’Associazione Giorgia Libero Onlus che ha già raccolto € 231.960 su un obiettivo di € 300.000.

Le donazioni andranno a favore del Reparto di Terapia Intensiva di Padova che sta affrontando in queste settimane l’emergenza COVID-19.

L’Associazione Giorgia Libero nasce a settembre 2016 in ricordo di Giorgia, giovane ragazza padovana che, con la sua testimonianza di lotta coraggiosa alla malattia e il suo sorriso nell’affrontare le difficoltà e avversità della vita, è riuscita a diffondere e a lasciare, attraverso il suo esempio, un forte messaggio di positività e tenacia a moltissime persone, tra cui tanti giovani, con le quali ben presto si è creato un legame a distanza destinato a durare nel tempo.

Link >https://www.facebook.com/donate/669885470219446/

Raccolta Centro Marca Banca “Emergenza Coronavirus” a favore delle Terapie Intensive

CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia dona 50.000 euro e lancia una sottoscrizione per sostenere i nostri Ospedali, in particolare con donazioni a favore delle Aziende Ulss 2 di Treviso e Ulss 3 di Venezia. CentroMarca Banca sostiene i reparti di Terapia Intensiva degli Ospedali di Treviso e di Venezia Mestre, con una donazione per l’acquisto di apparecchiature per la ventilazione polmonare. Nello specifico ha messo a disposizione 50.000 euro per l’acquisto dei macchinari, nei tempi più rapidi possibili, a cui si aggiungeranno le risorse della raccolta fondi. CentroMarca Banca si fa promotrice di un crowdfunding ‘Emergenza Coronavirus’. “Se oggi il nostro Credito Cooperativo è un punto di riferimento per famiglie e imprese, lo si deve proprio ai nostri valori sui quali fondiamo tutto il nostro operato attuale – afferma il Presidente di CMB Tiziano Cenedese. È giusto e naturale per noi essere vicini al territorio con donazioni ai nostri Ospedali per aiutarli durante questa calamità sanitaria. Siamo certi che la solidarietà, che contraddistingue i nostri Soci e Clienti, sarà concreta”. Chi può e vuole aiutare e sostenere gli Ospedali potrà farlo con donazioni online agli Ospedali contro Coronavirus, in totale sicurezza! Donare è molto semplice, per tutti, e per contribuire sarà sufficiente registrarsi alla piattaforma www.cmb4people.org con la possibilità di eseguire un bonifico bancario (esente da commissioni per i Clienti CMB) sul conto corrente intestato a: EMERGENZA CORONAVIRUS – codice IBAN: IT 21 P 08749 12001 014000771267

