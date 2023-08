Premio Zavattini: i progetti finalisti 2023-24

Nel corso dell’iniziativa “Premio Bookciack, Azione!”, svoltasi il 29 agosto nell’ambito degli eventi di pre-apertura della 80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, sono stati resi noti i titoli, gli autori e le autrici dei progetti finalisti dell’VIII edizione del Premio Cesare Zavattini.

VENEZIA – La selezione è stata comunicata dal presidente della Fondazione AAMOD, Vincenzo Vita, presente all’iniziativa con Giovanni Spagnoletti, consigliere d’amministrazione, e Paola Scarnati, fondatrice dell’AAMOD.

La Giuria, presieduta dal regista e montatore Jacopo Quadri e composta dal regista Franco Angeli, dal critico cinematografico Alberto Crespi, dalla produttrice Antonella Di Nocera, dalla ricercatrice Cecilia Spano, ha apprezzato in generale la qualità dei quasi novanta progetti pervenuti e ha selezionato dieci finalisti all’unanimità, poiché due hanno conseguito la stessa valutazione.

Cesare Zavattini è stato uno sceneggiatore, giornalista, commediografo, scrittore, poeta e pittore italiano. In ambito cinematografico, Zavattini (con all’attivo più di 60 film) è annoverato tra le figure più rilevanti del neorealismo italiano, di cui fu anche un teorico.

I FINALISTI

Appunti, fantasmi di Noemi Restani, una revisione critica della memoria coloniale italiana, attraverso la ricostruzione della figura di Antonio Locatelli, cui è dedicata una fontana a Bergamo

di Noemi Restani, una revisione critica della memoria coloniale italiana, attraverso la ricostruzione della figura di Antonio Locatelli, cui è dedicata una fontana a Bergamo Caro Berlinguer di Pietro Bonaccio, sulla vicenda di una bambina che nel 1977 scrive una lettera a Enrico Berliguer per chiedere la corrente elettrica nella sua casa

di Pietro Bonaccio, sulla vicenda di una bambina che nel 1977 scrive una lettera a Enrico Berliguer per chiedere la corrente elettrica nella sua casa Controra di Chiara Tripaldi, su alcuni aspetti irrisolti della propria storia familiare, nel contesto della città di Taranto, ieri e oggi

di Chiara Tripaldi, su alcuni aspetti irrisolti della propria storia familiare, nel contesto della città di Taranto, ieri e oggi Fantasia di Marco Mingolla, in cui un gruppo di bambini viene invitato a inventare una storia secondo il metodo di Bruno Munari: il materiale d’archivio darà corpo alle invenzioni narrative

di Marco Mingolla, in cui un gruppo di bambini viene invitato a inventare una storia secondo il metodo di Bruno Munari: il materiale d’archivio darà corpo alle invenzioni narrative Figli di oggi di Camilla Morino e Alberto Sparapan, in cui gli autori si mettono in gioco personalmente per far emergere criticamente gli stereotipi di genere assorbiti dal contesto sociale

di Camilla Morino e Alberto Sparapan, in cui gli autori si mettono in gioco personalmente per far emergere criticamente gli stereotipi di genere assorbiti dal contesto sociale Il tempo negato di Maurizio Dall’Acqua, interrogazione di una storia familiare attraverso gli home movies girati dallo stesso protagonista

di Maurizio Dall’Acqua, interrogazione di una storia familiare attraverso gli home movies girati dallo stesso protagonista La figura umana di Giulia Claudia Massacci, un’indagine su come l’uomo guarda, umanizza ed esercita il proprio potere sugli animali;

di Giulia Claudia Massacci, un’indagine su come l’uomo guarda, umanizza ed esercita il proprio potere sugli animali; Quelli che restano di Saverio Biancone, in cui l’autore sollecita la memoria di un familiare sull’attentato di Nassirya (2003): la paura, il dolore, gli amici persi, il ritorno a casa

di Saverio Biancone, in cui l’autore sollecita la memoria di un familiare sull’attentato di Nassirya (2003): la paura, il dolore, gli amici persi, il ritorno a casa Riccardo I di Federica Cozzio, che attorno al restauro di una tipica barca di Comacchio, rievoca le vicende di una famiglia della zona e del contesto sociale, dagli anni quaranta a oggi

di Federica Cozzio, che attorno al restauro di una tipica barca di Comacchio, rievoca le vicende di una famiglia della zona e del contesto sociale, dagli anni quaranta a oggi When we with daisies lie di Sofia Vecchiato, che si interroga sul rapporto dei bambini con la morte e con le metamorfosi sociali, a partire da una memoria personale

Gli autori e le autrici dei progetti selezionali potranno partecipare a un Workshop di formazione e sviluppo, il cui primo appuntamento è per sabato 16 settembre 2023, a Roma, presso la Fondazione AAMOD. Al termine del Workshop, previsto nel mese di dicembre 2023, i partecipanti presenteranno un dossier di sviluppo e un teaser dei rispettivi progetti alla stessa Giuria che li ha selezionati e che decreterà tre vincitori, i quali, oltre a utilizzare liberamente per usi culturali il materiale filmico dell’Aamod e degli archivi partner, riceveranno servizi gratuiti di supporto per la realizzazione dei cortometraggi e la somma di 2.000 euro per ciascun progetto realizzato.

La Giuria assegnerà anche una Menzione speciale dedicata alla giovane filmmaker Chiara Rigione, prematuramente scomparsa, il cui progetto Domani chissà, forse è stato tra i vincitori dell’edizione 2018 del Premio Zavattini. La realizzazione dei cortometraggi si svolgerà tra Febbraio e Maggio 2024.

In copertina, Cesare Zavattini. Di Paolo Monti – Disponibile nella biblioteca digitale BEIC e caricato su Wikipedia in collaborazione con Fondazione BEIC.