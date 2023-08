L’Italbasket vola alla seconda fase

Con un po’ di sofferenza finale L’italbasket batte le Filippine padrone di casa 90-83 e vola alla seconda fase del Mondiale.

MANILA (FILIPPINE) – Nonostante la rimonta negli ultimi minuti delle Filippine, la Nazionale azzurra batte i padroni di casa per 7 punti e va alla seconda fase del Mondiale e mettendo così al sicuro anche il posto a uno dei quattro Tornei Pre Olimpici della prossima estate, porta d’accesso ai Giochi di Parigi 2024.

Miglior marcatore di serata il solito Simone Fontecchio con 18 punti. In doppia cifra anche Ricci (14), Spissu e Tonut (13), Pajola (11) e Melli (10).

Vince il girone una sorprendente Repubblica Domenicana, vittoriosa anche contro l’Angola. Seconda l’Italia con 5 punti grazie al punto che la FIBA assegna in caso di sconfitta.

Nella prossima fase gli azzurri incontreranno venerdì la Serbia a punteggio pieno grazie alla vittoria sul Sud Sudan nel girone B per 115-83 (25 punti di Jovic e 23 di Bogdanovic) e domenica il Portorico a 5 punti che ha superato facilmente la Cina 107-89 grazie anche ai 22 punti di Waters.

Nel girone sarà presente anche la Repubblica Domenicana e i punteggi andranno sommati a quelli del girone precedente, rendendo quasi indispensabile per l’Italia la vittoria in entrambe le partite. Passeranno ai quarti le prime due classificate.

Dopo le polemiche post espulsione nell’ultima partita, uno scatenato CT Gianmarco Pozzecco parla così ai microfoni Raisport: “Non toccate i miei giocatori, attaccate me. Abbiamo vinto 11 delle ultime 12 partite, il girone era complicato. Petrucci è come un padre, lui mi tratta come se fossi suo figlio. Abbiamo alzato l’asticella e centrato il Pre-olimpico. La Serbia? Ci pensiamo domani dopo un po’ di relax e due birre… Uno: datemi addosso, ma non toccate i miei giocatori. Due: La statistica dice che abbiamo vinto 11 delle ultime 12 partite. Tre: voglio bene al presidente Petrucci come un figlio ne vuole al padre, gli dedico questa vittoria. Quattro: ho uno staff clamoroso, senza di loro mi sarei già buttato dalla mia stanza, al 37° piano. Io adoro i miei giocatori ma ogni tanto sbaglio con loro. Tonut ha fatto una partita clamorosa e mi sono arrabbiato con lui, devo chiedergli scusa“

Le altre dichiarazioni post partita

Marco Spissu, nominato MVP del match da FIBA: “Siamo venuti qui per vincere. Sapevamo che l’unica possibilità era questa e abbiamo giocato di conseguenza. Siamo felici ma ora dobbiamo riposarci per ripartire tra due giorni nella seconda fase”.

Alessandro Pajola: “Sono contento di aver aiutato la squadra in entrambe le metà del campo e penso che sia quello che dobbiamo fare anche nelle prossime partite. Ora dobbiamo recuperare le energie e lavorare sulle cose che ci mancano e sui piccoli dettagli. Il Mondiale è una cosa fighissima: sono cresciuto col mito di quelli di calcio del 2006. E’ qualcosa di unico in tutti gli sport, così come la Nazionale”.

I Tabellini

Filippine-Italia 83-90 (23-20, 16-28, 21-25, 23-17)

Filippine: Ravena 8 (1/3, 2/3), Clarkson* 23 (7/13, 1/7), Thompson (0/1), Sotto* 2 (1/1), Malonzo 7 (2/4, 1/2), Fajardo 4 (2/3), Pogoy* 9 (3/6 da tre), Perez (0/1), Abando 8 (2/3, 1/2), Ramos* 14 (3/5, 2/8), Aguilar, Edu* 8 (2/3). All: Reyes

Italia: Spissu* 13 (0/2, 4/7), Tonut* 13 (5/5, 1/2), Melli* 10 (2/6, 1/2), Fontecchio* 18 (2/6, 3/11), Ricci 14 (1/2, 4/6), Spagnolo ne, Polonara* 6 (2/2, 0/4), Diouf ne, Severini, Procida ne, Pajola 11 (3/4 da tre), Datome 5 (1/5 da tre). All: Pozzecco

Tiri da due Fil 20/36, Ita 12/23; Tiri da tre Fil 10/29, Ita 17/41; Tiri liberi Fil 13/18, Ita 15/17. Rimbalzi Fil 39 (Edu 8), Ita 35 (Melli, Fontecchio, Polonara 6). Assist Fil 14 (Clarkson 6), Ita 24 (Spissu 9).

Usciti 5 falli: Ricci (Italia)

Arbitri: Yohan Rosso (Francia), Leonardo Zalazar (Argentina), Martins Kozlovskis (Lettonia)

Spettatori: 12.000

Photo Credits: Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria/ Fip-it