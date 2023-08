Footbike: nella Marca si gareggia per i titoli europei e italiani

A San Vendemiano e Spresiano, da venerdì 1 a domenica 3 settembre, la doppia rassegna dedicata alla nuova disciplina del monopattino sportivo: 600 gli atleti in gara, in rappresentanza di otto nazioni. In palio anche le maglie tricolori AICS e FIFB .

MARCA TREVIGIANA – Footbike, che passione! Nella Marca inizia il conto alla rovescia per il Campionato Europeo della neonata disciplina del monopattino sportivo. Si gareggerà, in provincia di Treviso, da venerdì 1 a domenica 3 settembre: prima in pista, sul rinnovato anello per l’atletica leggera dello stadio comunale di San Vendemiano, e poi su strada, al centro sportivo Le Bandie, a Lovadina di Spresiano.

Campionato Europeo ma non solo: perché le tre giornate di gare assegneranno anche i titoli nazionali della FIFB, la Federazione Italiana Footbike, e quelli dell’AICS, l’ente di promozione sportiva che largo merito sta avendo nella progressiva diffusione della disciplina.

Per la FIFB si tratta del secondo campionato nazionale ufficiale: nel 2022, in concomitanza con la finale dell’Eurocup, si gareggiò per i titoli italiani a Bibione e il successo organizzativo impressionò a tal punto i vertici dell’IKSA, l’organizzazione che sovrintende alla pratica della footbike a livello internazionale, da concretizzare la candidatura trevigiana per gli Europei di quest’anno.

“Per la footbike sarà una vetrina di grande importanza – commenta il trevigiano Andrea De Lazzari, presidente della FIFB e direttore di gara per le competizioni del weekend -. Come federazione stiamo bruciando le tappe: la footbike è una disciplina divertente e adatta a tutti, che riscontra ovunque una crescita di praticanti e interesse. Gli Europei hanno cadenza biennale e si alternano ai Mondiali: non nascondo che guardiamo già oltre, magari proprio ad una delle prossime edizioni della rassegna iridata”.

Otto sono le nazioni attese al via della rassegna continentale, per un totale di circa 600 atleti-gara. E non ci sono limiti di età: dai 5 anni in su, tutti possono divertirsi – e gareggiare – con il monopattino sportivo. Oltre agli italiani, sono iscritti atleti di Repubblica Ceca, Slovacchia, Finlandia, Germania, Polonia, Olanda e Austria. Tra i partecipanti anche Stefano Colle, testimonial del progetto “Autista Footbike”, l’iniziativa della FIFB per allargare la pratica della footbike ai ragazzi autistici.

Il Campionato Europeo, per la prima volta, prevederà anche una classifica per squadre nazionali. Il Campionato Italiano metterà in fila anche le società, assegnando una sorta di titolo tricolore di club.

Per un weekend, Spresiano e San Vendemiano saranno dunque le capitali internazionali di questa originale disciplina d’impronta nordica nata con finalità essenzialmente sportive (un mezzo d’allenamento alternativo per gli atleti dello sci di fondo) e poi diventata un nuovo modo per muoversi all’aria aperta, per divertirsi, per gareggiare o semplicemente per mantenersi in forma.

A distanza di oltre un quarto di secolo dalla nascita, il monopattino sportivo – una bici con ruote e freni, ma senza pedali, sella, cambio e catena – è diffuso un po’ il tutto il mondo e nel 2020, in Italia, è nata la FIFB, che ne promuove l’uso e la diffusione. Con un sogno: il riconoscimento ufficiale del Coni.

Il programma dei campionati di footbike si svilupperà su quattro specialità. Venerdì 1 settembre, dalle 14.30, allo stadio di San Vendemiano, spazio allo sprint in pista sulla distanza di 400 metri e alle staffette a squadre. Sabato 2 settembre, dalle 15, a Spresiano, il Criterium su strada, su distanze variabili a seconda dell’età degli atleti (da 1,1 a 11 km). Domenica 3 settembre, dalle 9 alle 13, sempre a Spresiano, le gare Endurance, che partono dai 5,2 per arrivare sino ai 26 km. Lo spettacolo non mancherà. E la curiosità neppure.

La footbike o monopattino sportivo nasce in Finlandia a metà degli anni ’90 come mezzo d’allenamento per lo sci di fondo, dal quale deriva la spinta alternata con entrambe le gambe. A prima vista si tratta di una bicicletta con ruote pneumatiche e freni, ma la footbike si differenzia da questa per l’assenza di pedali, sella, cambio e catena. Il suo speciale telaio ha un predellino fra le due ruote: qui va posto un piede, mentre l’altro spinge in avanti appoggiandosi sul terreno. La footbike è un mezzo molto semplice, richiede poca manutenzione, è accessibile a tutti ed è, soprattutto, molto divertente. L’organizzazione internazionale che sovrintende alla pratica della footbike è l’IKSA (International Kicksled and Scooter Association). Nel nostro Paese, dal 2020, opera la FIFB, la Federazione Italiana Footbike, presieduta dal trevigiano Andrea De Lazzari.