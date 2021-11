Praticate gentilezza a casaccio

Ricorre oggi la Giornata Mondiale della Gentilezza

Recenti studi lo confermano: aiuta a rafforzare le relazioni sociali creando diffuso benessere. Si tratta della gentilezza che oggi, 13 Novembre, viene celebrata in tutto il mondo.

Nata dallo sforzo del World Kindness Movement in una conferenza di Tokyo 24 anni fa, la Giornata Mondiale della Gentilezza, è diventata una ricorrenza globale che ha l’obiettivo di evidenziare e incoraggiare le buone azioni. Ogni atto gentile, anche il più piccolo, crea un effetto a catena che va a ricadere su tutto ciò che ci circonda, persone, comunità, ambiente. A cominciare da chi lo pratica.

Una ricerca dell’American Psychological Association realizzata all’inizio del 2021 ha dimostrato, infatti, che chi è gentile tende ad avere un benessere personale maggiore, un impatto significativo a livello sociale, una maggiore autostima e a credere di più nelle proprie capacità.

Il messaggio che vuole portare questa ricorrenza è dunque chiaro: con un piccolo gesto può fare una grande differenza.

Perché con la gentilezza saltano le divisioni di politica, razza, religione, genere. Ne giova il pianeta e finiamo per riscoprirci migliori di quanto pensiamo di essere.

Quindi perché non cominciare da oggi ad essere più gentili e compiere un atto alla volta, verso un cambiamento duraturo?

In Italia ci sono i costruttori di gentilezza, ruoli sociali che volontariamente e autonomamente si impegnano con responsabilità a promuovere pratiche di gentilezza, soprattutto mettendo al centro i bambini, per accrescere il benessere delle proprie comunità. Sono insegnanti, allenatori, medici pediatri, imprenditori e assessori provenienti da tutto il Paese e si sono distinti per aver messo in pratica gesti gentili a beneficio della collettività.

A trovarli, l’associazione Culturale Cor Et Amo di Ivrea, che ha fondato il sito Costruiamogentilezza.org , un luogo virtuale dove è possibile reperire i gentili costruttori e prendere spunto per nuove pratiche di gentilezza da condividere e replicare nella propria città, come ad esempio la cena della gentilezza, la corrispondenza gentile tra nonni e nipoti oppure le panchine viola, il colore della gentilezza, costruite con i bancali con l’obiettivo di fornire un posto comodo per incontrarsi a zero impatto zero ambientale.

Quello che è certo è che non è necessario avere dei superpoteri per diventare costruttori di gentilezza, l’importante è cominciare.

Ecco allora alcuni spunti per allenarsi ad essere gentili:

Sorridi quando passi vicino agli altri

Scrivi messaggi positivi sui post-it e lasciali trovare alle persone

Chiama un parente con cui non parli da un po’

Metti in ordine la tua casa

Raccogli la spazzatura che vedi per terra e gettala in un cestino.

Tieni la porta aperta per qualcuno

Paga per il caffè o il pasto di uno sconosciuto

Fai i complimenti a qualcuno

Invia un messaggio positivo o incoraggiante a cinque persone nei tuoi contatti

Sorprendi qualcuno con dei fiori

Dì a un familiare o a un amico quanto tieni a lei/lui

Fai un regalo a sorpresa a qualcuno

Sorprendi i colleghi con biscotti o dolcetti fatti in casa

Pianta un albero

Trascorri meno tempo al telefono e più tempo con le persone a cui tieni

Organizza una campagna di donazioni sul posto di lavoro

Parla con qualcuno di nuovo

Pratica la gratitudine

Fa’ Volontario

Ora tocca a Voi! Praticate gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso.