Poste Alighieri: il Sommo Poeta in cartolina

Nell’anno dedicato a Dante Alighieri, la Fondazione Lungarotti celebra in un modo insolito e originale il Sommo Poeta.

Inaugurata domenica 27 giugno al Museo del Vino di Torgiano, la Mostra di Cartoline d’arte dedicate a Dante Alighieri è una collezione di cartoline postali dei primi del ‘900 che raccontano personaggi e suggestioni della Divina Commedia affiancando ad ogni terzina la scena che la rappresenta, e perfino riportando la traduzione in inglese dei versi pensata per il turista straniero che le avrebbe acquistate o per il destinatario che le avrebbe ricevute.

Una collezione unica, tratta dalle raccolte di Adriano Pezzoli e della Fondazione Lungarotti che, nell’era del digitale, fa quasi sorridere testimoniando fedelmente l’epoca di produzione.

Curata nel suo nucleo iniziale da Cristiana Palma e Martina Barro e organizzata da Vivi il Borgo presso la Domus Pauperum di Perugia dal 7 al 21 giugno scorso, per l’edizione di Torgiano la mostra si arricchisce della serie “Paradiso” edita da E. Sborgi (Firenze, 1917) e illustrata da V. Faini, F. Torrini, A. Alessandrelli, A. Corsi. Tra le opere in esposizione, anche le foto-sculture di Domenico Mastroianni e la produzione dedicata a Dante di Virgilio Alterocca, l’imprenditore ternano che ha introdotto questo formato in Italia.

L’esposizione resterà aperta al pubblico dal 28 giugno al 29 agosto.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti