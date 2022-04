Poeti e Artisti Tv scendono in campo a sostegno della Lega del Filo d’Oro

Domenica 24 aprile, al Totti Sporting Club di Roma, si terrà la Partita del Cuore, iniziativa di beneficenza promossa dalla Nazionale Italiana Poeti per raccogliere fondi e sensibilizzare sulla realtà di chi non vede e non sente. Il calcio d’inizio alle 14.30.

La sana competizione, la forza della cultura, il rispetto per gli altri e per le regole, gli ideali dell’amicizia e dello spirito: sono questi i punti di forza del trinomio vincente sport, cultura e solidarietà.

All’insegna di questi valori si terrà domenica 24 aprile la Partita del Cuore tra la Nazionale Italiana Poeti e la Nazionale Italiana Artisti Tv. L’evento, organizzato dalla Nazionale Italiana Poeti, verrà presentato dalla giornalista e attrice Flora Contrafatto e servirà a raccogliere fondi in favore della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus. L’incontro inizierà alle 14.30 al Totti Sporting Club di Roma.

“Un evento all’insegna dell’amicizia e dei valori che da oltre 57 anni condividiamo e che ci guidano ogni giorno al fianco delle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale e delle loro famiglie – dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus – È bello vedere come lo sport, la cultura e il mondo dello spettacolo possano unirsi e diventare strumento di sensibilizzazione ed inclusione per coloro che non vedono e non sentono. Siamo molto grati alla Nazionale Italiana Poeti, che ringrazio sentitamente per questa bella iniziativa, in cui tutti sono vincitori“.

L’ingresso all’impianto sportivo sarà del tutto gratuito e il pubblico potrà effettuare donazioni libere e volontarie. La Nazionale Italiana Poeti, associazione culturale sportiva senza scopi di lucro ideata e fondata dal poeta Michele Gentile, nonché promotrice dell’evento, come di consueto presenterà letture di componimenti poetici direttamente dal campo di calcio, prima di scendere in campo, durante l’intervallo e a partita finita.

Le due compagini daranno spettacolo in sostegno di una raccolta fondi a favore della Lega del Filo d’Oro, da oltre 57 anni il più importante punto di riferimento in Italia per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Foto di copertina, credits Nazionale Italiana Poeti