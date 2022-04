Topolino cerca nuovi talenti

Panini Comics e la Redazione di Topolino sono alla ricerca di nuovi talenti del disegno e dell’illustrazione disneyana.

“Se pensi di avere le potenzialità e vuoi farti conoscere sottoponendoci i tuoi lavori, partecipa a questa iniziativa. Dovrai interpretare due tavole autoconclusive già sceneggiate, seguendo in toto le specifiche sotto riportate e inviare i file entro il 15 luglio 2022 a [email protected]“, spiega Panini rivolgendosi a disegnatori e artisti del fumetto.

I disegni inviati dovranno essere assolutamente inediti, non essere tavole ricalcate o riproduzioni di lavori esistenti.

Le proposte potranno arrivare da artisti professionisti o esordienti che alla data del 30 marzo 2022 abbiano già compiuto 18 anni. Sarà accolta una sola candidatura per indirizzo email e cv. Non verranno presi in considerazione lavoro incompleti, non coerenti con il brief, inviati da utenti non maggiorenni o inviati oltre la scadenza del bando.

La Redazione contatterà solo gli artisti considerati promettenti per un colloquio di approfondimento entro il 30 novembre 2022.

MATERIALE RICHIESTO