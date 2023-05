Pioggia di medaglie europee per le farfalle

Dopo le 3 medaglia personali di Sofia Raffaeli e il bronzo squadra junior con le 5 funi, i campionati europei di ginnastica si concludono con il bronzo per le atlete azzurre ai cerchi.

BAKU – Non erano riuscite ad andare a medaglia nel concorso generale, raggiungendo un amaro quinto posto, ma ecco che la grinta e la stoffa delle atlete azzurre Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo si è fatta di nuovo avanti al al Campionato Europeo di Baku, in Azerbaijan.

Nell’esercizio con i 5 cerchi, accompagnato dalla canzone di Michael Jackson “They don’t care about us” le azzurre hanno conquistato 34.950 punti conquistando la medaglia di bronzo dietro a Israele, oro con 35.800 e a Bulgaria, argento con 35.250. Le “Leonesse” di Desio lasciano così alla rappresentativa israeliana il titolo vinto lo scorso anno proprio in casa loro, a Tel Aviv.

Nella routine con i 3 nastri e le 2 palle, costruito sulle note di un medley “Mercy in darkness e Strenght of Thousand Men” di Bergesen/Phoenix, la squadra nazionale azzurra, bronzo olimpico a Tokyo 2021, deve accontentarsi della sesta piazza con 28.950 punti non riuscendo a scalare la vetta della classifica. Maurelli e compagne passano quindi il testimone all’Azerbaijan che trionfa in casa, nella Milli Gymnastics Arena, con 32.250 punti davanti ad Israele (32.150) e Spagna (31.200).

In attesa di ritrovarsi a Budapest, in Ungheria, dal 22 al 26 maggio 2024 per il prossimo Campionato Continentale, l’Italia chiude la trasferta europea con 5 medaglie: bronzo squadra junior con le 5 funi, due ori e un argento per Sofia Raffaeli e bronzo per le Farfalle azzurre.

Photo Credits: Federginnastica.it