“Attraversare lo specchio”. Quando a specchiarsi è la violenza di un gruppo di attivisti

TORINO – Lo dice espressamente l’art. 21 della Costituzione Italiana: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Tanto più se ci troviamo al Salone del Libro di Torino, l’appuntamento italiano più atteso nel campo dell’editoria, che ogni anno si ripresenta tra i padiglioni del Lingotto Fiere.

Attraverso lo specchio è il tema della XXXV edizione: negli ultimi anni l’umanità si è relazionata con una prepotente, a tratti distopica, realtà che ha domandato a ciascuno uno sforzo di analisi, più che d’inventiva. Ma è l’immaginazione, esercitata con coraggio, la forza che da sempre spinge l’uomo oltre la banalità, la quotidianità, oltre la realtà stessa.

L’illustrazione ad opera dell’artista Elisa Talentino che accompagna questo manifesto è un invito a lasciarsi attraversare dalla meraviglia che ci porta “dall’altra parte”, in mondi ancora sconosciuti.

Ma quale invito possiamo accettare, se non si è nemmeno liberi di concludere la presentazione del proprio volume? Un trattamento riservato nei confronti del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, definito “inaccettabile e gravissimo, un atto antidemocratico e illiberale” dal collega ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e altrettanto “inaccettabile e fuori da ogni logica democratica” dalla premier Giorgia Meloni.

Responsabili dell’episodio sono un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion e alcune femministe di “Non una di meno”, che non appena iniziata la presentazione del libro Una famiglia radicale hanno iniziato a gridare slogan contro la politica del Governo sugli investimenti a combustibili fossili e la restrizione del diritto all’aborto, impedendo di fatto al ministro di cominciare il suo intervento. La Roccella, tuttavia, ha chiesto un confronto pubblico, chiedendo alla polizia di non allontanare nessuno: un’occasione di dialogo sprecata, un invito che i manifestanti non hanno raccolto, ribattendo le proprie contestazioni, senza abbandonare le postazioni.

La Digos della Questura di Torino ha identificato quindici persone.

