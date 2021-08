Piano degli Interventi, il 3 settembre il Sindaco Bortolato incontra i cittadini

Dopo l’illustrazione dei contenuti del nuovo Piano degli Interventi ai professionisti quali architetti, geometri e ingegneri lo scorso 28 luglio, è arrivato il momento dell’incontro con i cittadini di Mogliano Veneto.

L’appuntamento è per venerdì 3 settembre alle ore 18.00 presso il DoubleTree by Hilton Hotel Venice in via Bonfadini 1 a Zerman. Per le note ragioni di sicurezza sanitaria, la sala convegni può contenere fino a unmassimo di 200 persone.

“Voglio ringraziare tutti i professionisti e i cittadini per i numerosissimi e preziosi contributi partecipativi arrivati prima della stesura del Piano degli Interventi”, commenta il Sindaco Davide Bortolato. “Come noto, il 22 luglio scorso il Consiglio Comunale ha adottato senza alcun voto contrario, neppure da parte dell’opposizione, il P.I., traguardo storico per la pianificazione della città. È iniziata infatti una nuova era urbanistica basata sulla sostenibilità ambientale, volta al riordino, alla rigenerazione urbana e al miglioramento della qualità della vita dei Moglianesi”.

I documenti relativi al Piano degli Interventi sono depositati e consultabili presso gli uffici tecnici del Comune o sul sito Internet istituzionale. Dal 29 agosto al 27 settembre 2021, chiunque potrà formulare delle osservazioni in carta semplice da consegnare di persona al Punto Comune, oppure spedire via pec all’indirizzo [email protected] o ancora tramite raccomandata all’indirizzo del Comune in Piazza Caduti, 8.

Per tutti i cittadini c’è la possibilità di intervenire all’incontro di venerdì 3 settembre, in cui saranno illustrati i contenuti strategici del Piano.