Mestre. Il governo ascolti i cittadini, si all’alta velocità ma senza sprechi e impatti devastanti del sito Unesco a Tessera!

Pubblichiamo nota della Senatrice Orietta Vanin del Movimento 5 Stelle:





“Si alla realizzazione di un collegamento ferroviario con l’Aeroporto Marco Polo di Venezia.

Ma si modifichi il progetto perché la realizzazione di questo tracciato è impattante e non sostenibile con la stazione di collegamento a Cappio per Mestre – Aeroporto.



Ritengo non servano interventi con infrastrutture che impattano pesantemente sull’ambiente. Il progetto in questione prevede infatti una galleria sotterranea collocata per chilometri a bordo della Laguna, in un’area di particolare equilibrio idrogeologico, e la conseguente distruzione dell’antico borgo di Litomarino, modificando per sempre le caratteristiche di quella parte di Laguna parte del sito UNESCO.





Per realizzare la galleria nel progetto si prevede infatti che le acque di emungimento ricche di arsenico estratte durante la sua realizzazione siano sversate direttamente in ambito lagunare!

Si alla realizzazione di un percorso ad alta velocità sulla linea Venezia Trieste che però includa l’intermodalità locale inserendo i tratti relativi a Mestre e Venezia ed è quindi necessario che il progetto presentato da Rete Ferroviaria Italiana Spa (aprile 2020) sia adeguatamente modificato nel collegamento ferroviario a Cappio nel tratto Mestre-Aeroporto a favore di una stazione di testa.

L’analisi multicriteria condotta nel 2015 aveva già dichiarato la soluzione di testa migliore rispetto alla soluzione a cappio oltre alla valutazione dei costi esorbitanti di realizzazione non giustificati dai tempi di percorrenza.

Quindi anche il parere della Commissione Via Regionale deve essere rimesso in discussione.

Bisogna ascoltare tutti, decisioni così importanti devono essere condivise con la cittadinanza!”