L’eredità ti fa male lo sai

Un vecchio proverbio recita “se muori da ricco hai fallito nella vita”. Rilanciato dall’attore Craig David che ha fatto dello 007 un suo mantra e ha solo ripreso a voce alta quello che Zuckerberg o Bill Gates per citarne due “grossi” hanno praticato o praticheranno.

Di eredità per la prole non se ne parla, fatta eccezione per gli strettissimi alimenti, nella fattispecie una manciata di milioni ma finisce lì.

Devono farsi da soli, che già sono avvantaggiati e poi si vedrà. Spazio a capacità e talenti.

E la filantropia così può farla giustamente da padrone, dando vita ad associazioni e lasciti, donazioni e fondazioni benefiche.

Che il danaro possa servire è banalmente appurato, veicolato nella buona sorte e nei buoni auspici, con idee che fanno della generosità un modello diventa salvifico e onora l’uomo.

La tribù a questo punto è pronta per allargarsi, Paperoni di tutto il mondo unitevi, c’è un mondo che vi attende.

Zero Biscuit di Mauro Lama