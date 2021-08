PER IL DESIDERIO DI TRE DONNE

Ascolto e recita del II Canto dell’Inferno

di Giorgio Battistella

Pensieri in Circolo, in collaborazione con il Comune di Carbonera, presenta una serata dedicata a Dante Alighieri e alla sua Commedia nel 700° anniversario dalla sua morte. Giovedì 12 Agosto, dalle ore 20.45 in Villa Maria a Pezzan di Carbonera, il prof. Giorgio Battistella condurrà il pubblico attraverso la lettura e il commento del II Canto dell’Inferno, il quale svela l’origine del misterioso viaggio intrapreso dal poeta, cioè la volontà di Dio che, mediata dalla presenza di tre figure femminili, la Madonna, santa Lucia e Beatrice, giunge a salvare Dante in una fase drammatica della sua vita. Per questo motivo egli chiede ai suoi lettori di lasciarsi condurre, attraverso la sua opera, verso un orizzonte di vita e di speranza.

Ingresso libero e gratuito. Nessuna prenotazione richiesta.

INGRESSO SOLO per CHI SARÀ IN POSSESSO DI GREEN PASS.

MISURE ANTICOVID: sarà assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra gli spettatori. Tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina per l’intera durata dell’evento dall’ingresso al parco fino all’uscita. Non saranno consentiti posti in piedi. Saranno registrate le presenze, il cui elenco sarà conservato per 14 giorni.