Conferimenti e avvicendamenti ai Vigili del Fuoco del Veneto

Nei giorni scorsi il consiglio di amministrazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco ha disposto una serie di conferimenti e avvicendamenti dei dirigenti con decorrenza 2 settembre 2021. Questi quelli dei comandi del Veneto.

Venezia: l’architetto Mauro Luongo, dirigente superiore, è stato nominato nuovo comandante dei vigili del fuoco di Venezia, subentrerà all’ing. Dino Poggiali andato in quiescenza lo scorso mese. Luongo è attualmente comandante dei vigili del fuoco di Trieste, precedentemente già comandante di Vicenza, Biella, Padova e Belluno. Il nuovo comandante conosce bene la realtà del comando lagunare avendo prestato servizio per molti anni come funzionario prima di essere promosso dirigente.

Padova Direzione interregionale dei vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige: l’ing. Pino Lomoro, dirigente superiore assume, l’incarico dell’ufficio per il soccorso pubblico, della colonna mobile regionale e dell’antincendio boschivo. Lomoro è attualmente comandante dei vigili del fuoco di Modena, precedentemente già comandante di Treviso, Ravenna, Parma, Vicenza, Rovigo, Belluno e Piacenza.

Treviso: l’ing. Alberto Maiolo è stato nominato nuovo comandante dei vigili del fuoco della città della Marca e subentrerà all’ing. Giampiero Rizzo, che dal 2 settembre guiderà il comando di Cosenza. Maiolo attualmente comandante di Udine, precedentemente ha diretto come dirigente, l’ufficio di prevenzione e sicurezza tecnica della Direzione Regionale Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia a Trieste.

Rovigo: l’ing. Calogero Barbera è stato nominato comandante reggente per 6 mesi della sede rodigina dei vigili del fuoco, subentrerà all’ing. Giorgio Basile, che dal 2 settembre guiderà il comando di Udine. Barbera attualmente è dirigente vicario del comando di Venezia incarico che manterrà.

L’ing. Elvio Porcedda attualmente dirigente dell’ufficio prevenzione sicurezza tecnica della Direzione interregionale di Padova dal 2 settembre guiderà il comando dei vigili del fuoco di Sondrio.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre scrutinato l’ing. Matteo Carretto, attuale vice dirigente del comando di Venezia, alla frequentazione del corso per dirigente.