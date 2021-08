Dj Albert Marzinotto testimonial d’eccezione suona a bordo piscina durante le vaccinazioni under 50: “Giovani vaccinatevi”

Iniziativa straordinaria all’Hub vaccinale della Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier di Treviso

“Se vogliamo continuare a divertirci, a stare insieme e a riprendere i concerti, vacciniamoci per il bene nostro e di quelli che ci stanno accanto. Io mi sono vaccinato, senza paura, anzi ora mi sento molto più sereno. Fatelo anche voi”. Queste le parole di Albert Marzinotto il dj, vincitore nel 2015 del programma Sky TOP DJ e una carriera tutt’ora in forte ascesa in Italia e all’estero, grazie a collaborazioni con Jovanotti e la presenza in centinaia di club sparsi in tutto lo stivale.

Punto di riferimento per tantissimi giovani che lo seguono sia per il suo indubbio talento (la sua carriera da dj è cominciata quando lui era appena tredicenne) e per essere sicuramente un modello veneto di successo, Albert Marzinotto, che conta all’attivo, oltre 55mila follower su Facebook e quasi 37,4 mila su Instagram, martedì mattina si è esibito in un set alquanto insolito.

Il giovane artista ha suonato alcuni dei suoi brani più famosi durante le vaccinazioni negli spazi dell’hub di Monastier, il 6° hub pubblico dell’Aulss 2, il più atipico, ma anche il più ameno perché si trova a ridosso della piscina e in mezzo al verde di un parco curato e accogliente. Ad aprire la sua performance la cantante e pianista trevigiana Alessandra Panizzo.

Un palcoscenico d’eccezione anche se l’hub di Monastier, pur essendo proprio a ridosso del Presidio Ospedaliero, si è prestato bene per questo straordinario evento dedicato in particolare ai millennials.

L’esibizione ha piacevolmente stupito quanti in quel momento stavano sottoponendosi alla dose di vaccino e ha rappresentato l’occasione anche per lanciare un messaggio chiaro: vaccinarsi è importante.

Quello della vaccinazione rimane un tema caldo, che però è stato ben compreso dai tanti ragazzi che hanno finora aderito con serietà e fiducia alla campagna vaccinale. I numeri, all’hub di Monastier infatti parlano chiaro, perché ad un mese circa di attività è proprio la categoria under 22 ad aver compreso la necessità di proteggersi dal virus con il vaccino. Delle 5859 persone (il 99,3% under 50):

il 35,8% ha tra i 12 e i 22 anni,

il 29,3% tra i 23 e i 32 anni,

il 23,3% ha tra i 33 e 42 anni e

l’11% tra i 43 e 50 anni.

“Il vaccino è l’unica arma efficace contro Sars-Cov-2. Protegge noi stessi e chi ci vive accanto; riduce le ospedalizzazioni consentendo le cure di chi soffre di patologie acute o croniche diverse da covid-19 e non ci fa ammalare gravemente fino alla morte in una percentuale vicina al 100% dei vaccinati” – ribadisce il dottor Marco Bassanello covid manager del presidio ospedaliero Giovanni XXIII di Monastier.- “È l’unica arma ad oggi per ridurre i contagi e siamo certi che la comunità scientifica troverà anche altri metodi efficaci e sicuri contro questa sciagura per l’umanità intera. Impariamo dunque dai nostri giovani che stanno rispondendo alla grande a questo invito di civiltà” conclude il dottor Marco Bassanello,

“Albert è l’emblema di una generazione che, consapevole delle sue grandi doti, ha deciso di metterle al servizio degli altri a titolo completamente gratuito” ha commentato Matteo Geretto Responsabile Sviluppo e Comunicazione della Casa di Cura “Giovanni XXIII. “Quando, durante una sua esibizione a Jesolo mi ha parlato delle sue intenzioni abbiamo accettato con entusiasmo la sua proposta non solo perché la musica può rendere tutto più lieto ma anche perché siamo consapevoli, come presidio ospedaliero dell’importanza di sensibilizzare più persone possibili sull’importanza del vaccino.” Conclude Matteo Geretto.

E se nel 1800 Beethoven diceva “Dove le parole non arrivano… la musica parla” oggi nell’agosto del 2021, le cose non sono cambiate: a confermarlo è un giovane e talentuoso dj.