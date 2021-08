Grande successo per Miss Terre del Veneto presso la locanda “il Glorioso Piave” di Maserada. Aurora Maglione Miss Maserada

Le bellezze della Regione rappresentate da magnifiche ragazze di tutte le provincie, ambasciatrici di magnifiche realtà.



Continua con notevole successo il nuovo concorso della Regione del Veneto che, lo scorso venerdì 06 Agosto, presso la storica locanda “Il Glorioso Piave” di Maserada sul Piave (Tv), con la terza selezione del concorso di bellezza, organizzato da Miss Riviera del Brenta Group e presentato dalla bellissima e bravissima Chiara Perale, volto ormai noto in tutto il Veneto, ha portato una nota di freschezza e di allegria che, dopo questo lungo periodo di chiusure, fa respirare un po’ di normalità.

Tanto il pubblico che ha gustato un delizioso menù proposta da Bruno, lo chef del Glorioso. Naturalmente tutte le concorrenti e tutto lo staff erano in possesso di regolare green pass o tampone negativo, così come previsto dalle attuali regole anti-covid, in vigore proprio da quel giorno.

Giurati selezionatissimi per questa prima tappa: Paola Zuliani, editrice de “Il Nuovo Terraglio”, Luigina Sponchiado, giudice di Federazione ciclismo, Idalmi Pena, titolare del salone Idy Hairstylist di Maserada sul Piave, Raffele Cesarano giornalista dell’Ansa ed Iris Aurora Conticelli, Miss Serenissima RdB attualmente in carica.















A vincere il titolo e corona di Miss Maserada sul Piave è stata bellissima Aurora Maglione, 23 anni di Dolo (Ve), mentre la splendida Carlotta Scarpa di 16 anni di Favaro Veneto, conquista la seconda posizione con la fascia di Miss Antica Locanda Glorioso Piave. Carlotta non sarà però tra le finaliste del concorso 2021 per non avere l’età da regolamento ed è la prima finalista di Miss Terre del Veneto 2022 mantenendo la fascia “Future”. Terza posizione per Beatrice Pozzobon, 20 anni di Maserada sul Piave che si aggiudica la fascia di Miss Grint Bike.

Miss Idy Haistylist è di Sara Pasqualinotto di Oderzo (TV) che però non potrà essere alla fase finale del concorso per sopraggiunti problemi personali e quinta classificata Claudia Cavaliere, 23 anni di Montebello Vicentino (VI). Al posto di Carlotta e Sara, le due Miss classificate subito dopo nel punteggio generale e cioè Veronika Scotton, 17 Anni di Venezia e Alessia Michelazzo, 17 anni di Nanto (Vi).

Le cinque classificate accedono di diritto alla finale del concorso che si svolgerà ad inizio Settembre. Miss Terre del Veneto sarà poi impegnata come madrina a varie manifestazioni regionali previste per i mesi prossimi.

Dopo il concorso si sono svolte due meravigliose sfilate di moda: la prima dedicata interamente al “green”, sempre con le proposte in cotone biologico del brand nazionale Olé by Olé Artist, che segue tutti i concorsi di Miss Riviera del Brenta Group con l’abbinata dei fantastici occhiali da sole di “Ottica Compagno”, autentici capolavori di griffe nazionali ed internazionali.

La seconda, ha visto in passerella gli splendidi comèletini sportivi da “cicliste” del nostro super sponsor GRINT BIKE che ha dotato le modelle ance di ruote, camere d’arie, acessori per cliclismo e bellissime biciclette.

Si ringraziano gli altri Partners dell’evento Speed Logistik, Isolante Case, Venetaflex, I fiori di Villa Katia, Marilena flowers, Casello 11 Agenzia Viaggi, il Baule Shopping Center, Bike-me, Idea Sposa.

Stanchissime ma felici Chiara Trincanato, volto ufficiale di Olé e co-organizzatrice del concorso insieme ad Alessia Saviane, Miss Social Riviera del Brenta e che ha sfilato per l’occasione con due modelle “in erba”.

Grazie a Paolo Pulese e Marco Monetti, fotografi accreditati per l’occasione, Alessio Facchinetti, supervisor della parte informatica e creativa.



Media Partner Gidiferroblog Me Magazine, TVCafe24, Il Nuovo Terraglio