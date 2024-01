Al via “Parole di carta 2024” con il vincitore del premio Berto

Si apre la settima edizione della rassegna “Parole di carta 2024” con il vincitore del premio Berto 2023. Il coinvolgimento attivo del Liceo Berto, la partecipazione entusiastica degli autori e il sostegno del Comune di Mogliano Veneto riflettono l’impegno duraturo dell’associazione “quarantaduelinee” nel promuovere la cultura letteraria attraverso incontri mensili.

MOGLIANO VENETO (TV) – Apre la settima edizione della rassegna “Parole di carta 2024“, in collaborazione con l’Associazione Giuseppe Berto. Verrà presentato il vincitore del premio Berto 2023 come ospite inaugurale e coinvolgerà attivamente il Liceo Berto in questo percorso culturale.

Gli incontri mensili, che si terranno nella sala del centro sociale alle 20:30, riflettono l’entusiasmo degli autori e l’impegno della scuola nella promozione della lettura.

L’iniziativa è sostenuta e patrocinata dal Comune di Mogliano Veneto, evidenziando il forte impegno di “quarantaduelinee” nel coinvolgere giovani, lettori e cittadini nella promozione culturale.

Il 23 settembre 2023 a Mogliano Veneto, Alessandro Della Santunione è stato proclamato vincitore della XXX edizione del Premio Giuseppe Berto, premio nazionale dedicato alle opere prime di narrativa italiana.



Motivazione della giuria

A sorprendere più di ogni altra cosa il lettore è il tono di una sospensione, un’atmosfera di incredulità, a cui corrisponde una lingua che semina ironia a ogni riga e chiede al lettore di lasciarsi andare. Per tutte queste ragioni la giuria del Premio Berto 2023 ha ritenuto il libro una delle opere più originali degli ultimi anni, e non solo tra quelle d’esordio, decretandone la vittoria all’unanimità.

Associazione Giuseppe Berto

L’Associazione Giuseppe Berto nasce su iniziativa di Manuela e Antonia Berto, rispettivamente moglie e figlia dello scrittore moglianese. Cesare De Michelis, professore universitario, editore, critico letterario, profondo conoscitore dell’autore, ne diventa il Presidente.

Dal 2018, dopo l’improvvisa scomparsa di De Michelis, Diego Bottacin, tra i soci fondatori, è il nuovo Presidente. L’intento dell’Associazione è valorizzare la figura di Giuseppe Berto non solo come scrittore, ma anche autore per il teatro, il cinema e tutte le variegate attività culturali che hanno contraddistinto la sua vita, e riportare l’attenzione sulla sua figura complessa ma senz’altro affascinante.

Poco mossi gli altri mari, edito da Marcos y Marcos (2023)

Nella pianura emiliana, c’è una famiglia che decide di restare unita. Dividono e ridividono le stanze, arredano soffitte, per farci stare cognati, nonni, fidanzate, amanti, prozie. Anche bisavoli e trisavoli, perché nel loro appartamento comunista non muore più nessuno. In cucina risuonano dialetti antichi e volgarità moderne, quando preparano lasagne per una tavolata infinita. Il loro è un tempo a fisarmonica: qualcuno smette di invecchiare mentre altri invecchiano tantissimo, un viaggio può durare mesi per chi parte e minuti per chi resta. Quando improvvisamente muore Dio, in casa lamenti e bestemmie si levano altissimi. Nessuno ha più voglia di mangiare e allora si prendono un maiale, come animale da compagnia. Un parco pieno di bisbigli, dove i bambini crescono selvatici, li circonda e intorno, come in un vortice, tutto sparisce. Una distopia emiliana della nostalgia.

ALESSANDRO DELLA SANTUNIONE

L’autore del libro, Alessandro Della Santunione, vive a Modena. Ha pubblicato alcuni racconti con Quodlibet ed il Dondolo. Lavora nel mondo del turismo. Viaggia molto, legge molto. Poco mossi gli altri mari è il suo primo romanzo.

LUCIANA ERMINI

A dialogare con l’autore sarà Luciana Ermini, laureata in Lettere con indirizzo storico, specializzata in Storia dell’Arte, diplomata alla Scuola di Giornalismo presso l’Università di Urbino. Insegnante di Lettere per decenni a Mogliano, è stata docente a contratto di enti culturali ed universitari del Veneto su progetti relativi ad attività di ricerca ed innovazione didattica. Giornalista, iscritta da 30 anni all’Ordine dei Giornalisti del Veneto, ha svolto la sua attività per i quotidiani locali, ed è stata Direttore Responsabile del mensile “L’eco di Mogliano”. Da anni è membro della giuria del Premio di Scrittura “Le città di Berto” per giovani scrittori degli istituti superiori del Veneto e di altre regioni. Fa parte dell’ “Associazione Giuseppe Berto” e del direttivo dell’ “Associazione Culturale Mojan”. Come scrittrice, ha al suo attivo diverse pubblicazioni di storia locale e di sport.