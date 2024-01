Minorenne pusher fermato a con hashish e bilancini

Nel contesto di un’operazione antidroga a Venezia, il 4 gennaio 2024, il Nucleo Operativo della Polizia locale ha arrestato un minorenne pusher in Piazzale Bainsizza. L’intervento è scaturito dall’osservazione di uno scambio di stupefacenti tra il minorenne e un acquirente, entrambi fermati e sanzionati.

VENEZIA. In un’azione mirata contro lo spaccio di droga a Venezia, il 4 gennaio 2024, il personale in borghese del Nucleo Operativo della Polizia locale ha arrestato un giovane pusher minorenne in Piazzale Bainsizza. L’operazione è scaturita dall’osservazione di uno scambio di stupefacenti tra il minorenne e un acquirente, il quale è stato prontamente raggiunto e fermato mentre fuggiva su un monopattino.

Dopo l’arresto dell’acquirente, un minorenne anch’esso, sono stati effettuati ulteriori interventi per raggiungere il pusher, il quale si trovava in una struttura ricettiva nel Rione Piave insieme ad altri individui noti per reati legati agli stupefacenti. Una perquisizione personale ha portato al ritrovamento di 84 grammi di hashish e due bilancini di precisione contenenti residui della stessa sostanza.

Il giovane spacciatore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria minorile per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio. Successivamente, è stato affidato ai genitori. La polizia ha sanzionato sia l’acquirente che il venditore con una multa di euro 350 ciascuno per violazione del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia, che proibisce l’esibizione di stupefacenti in luogo pubblico o aperto al pubblico. La sanzione sarà pagata dai genitori.

L’acquirente è stato ulteriormente segnalato alla Prefettura come consumatore. Al momento, il procedimento penale non è concluso, e la colpevolezza del minorenne dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile. L’operazione ha confermato l’impegno delle autorità nella lotta contro il traffico di droga, evidenziando la necessità di vigilanza costante per mantenere la sicurezza pubblica.