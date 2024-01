ANCi Veneto e UPI Veneto sostengono il terzo mandato per Presidenti di Regione e Sindaci

Anci Veneto e Upi Veneto, attraverso i presidenti Mario Conte e Stefano Marcon, uniscono le loro voci in favore del terzo mandato per presidenti di Regione e sindaci. Sottolineando la fiducia dei cittadini nei risultati ottenuti dagli amministratori locali, la proposta mira a favorire una continuità amministrativa.

TREVISO. Anci Veneto e UPI Veneto, rappresentate rispettivamente dal presidente dell’Associazione Regionale dei Comuni del Veneto, Mario Conte, e dal Presidente dell’Unione delle Province del Veneto, Stefano Marcon, si uniscono nel sostenere la possibilità del terzo mandato per i presidenti di Regione e sindaci. La proposta mira a favorire una continuità amministrativa che si traduca in benefici tangibili per la comunità.

Secondo Conte e Marcon, il superamento del limite di due mandati è un segno di democrazia che si basa sulla fiducia dei cittadini nell’efficacia e nell’esperienza degli amministratori locali. L’accento viene posto sulla scelta sovrana degli elettori, i quali, avendo la piena consapevolezza dei risultati ottenuti, sono in grado di rieleggere o eleggere nuovamente chi ritengono idoneo a governare il territorio.

La proposta si estende non solo ai presidenti di Regione e sindaci ma abbraccia anche l’elezione diretta del Presidente di Provincia. Anci Veneto e UPI Veneto ritengono che questo approccio rafforzerebbe il legame tra amministratori e cittadini, permettendo a questi ultimi di scegliere direttamente il proprio rappresentante in un momento storico in cui l’astensionismo potrebbe influenzare significativamente l’esito delle elezioni.

I presidenti sottolineano l’importanza della continuità amministrativa, indicando che consentirebbe di portare a termine progetti e opere avviate con competenza ed esperienza già consolidate. Inoltre, si fa notare come nessun Comune Veneto si trovi in dissesto finanziario, segno di una gestione amministrativa eccellente che merita di essere sostenuta.

Il sostegno di Anci Veneto e UPI Veneto al terzo mandato riflette una prospettiva orientata al benessere della pubblica amministrazione e delle comunità locali, indicando la necessità di riforme che favoriscano la partecipazione democratica e la continuità nelle azioni amministrative.